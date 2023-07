Böschungssanierung: Vollsperrung im Mühltal

Teilen

Im Mühltal wird die Böschung saniert. Das hat Auswirkungen auf den Verkehr. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Starnberg - Die Uferböschung im Bereich Mühlthal muss saniert werden. Zwischen Starnberg und Gauting kommt es deshalb zu einer Vollsperrung.

Der Start der Baumaßnahme zur Böschungssanierung im Bereich Mühlthal zwischen Starnberg und Gauting, die mit einer voraussichtlich dreimonatigen Vollsperrung der Staatsstraße 2063 einhergehen wird, verschiebt sich auf Montag, 10. Juli. Dies bedeutet zugleich, dass sich der Beginn der Vollsperrung der Staatsstraße ebenfalls auf Montagfrüh, 10. Juli verschiebt.

Schilderdiebstahl führt zu Verschiebung der Sanierungsmaßnahmen im Mühltal

Die Gründe für diese erneute Verschiebung um eine Woche nach hinten liegen in dem kürzlich erfolgten Schilderdiebstahl, der eine Nachproduktion der gestohlenen Schilder auslöste und damit wertvolle Zeit und Geld kostete, in einem kurzfristigen Personalausfall seitens der ausführenden Baufirma sowie in baubetrieblichen und organisatorischen Gründen.

Ein Baubeginn noch diese Woche, etwa am Donnerstag, 6. Juli, mit entsprechender Baustelleneinrichtung und zweitägiger Vollsperrung vor dem kommenden Wochenende wäre nach Einschätzung der zuständigen Fachabteilung am Staatlichen Bauamts Weilheim nicht sinnvoll. (kb)