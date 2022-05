Boote auf dem Starnberger See vor Diebstahl schützen

Sportboote werden immer wieder gestohlen. Jetzt findet am Starnberger See eine Gravieraktion statt, die dem vorbeugen soll. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa-tmn/Symbolbild

Starnberg - Am Samstag können Bootsbesitzer am Starnberger See ihre Bootsmotoren kostenlos mit einer Nummer versehen lassen, um sie so vor Diebstahl zu schützen.

Wie die Polizei in Starnberg mitteilt, handelt es sich bei der Aktion um die sechste Gravieraktion für Bootseigner am Starnberger See. Sie findet am Samstag, 7. Mai, von 10 bis 14 Uhr in Starnberg-Percha auf dem Gelände der Bootswerft Rambeck statt.

In einer gemeinsamen Aktion der Bootswerft Rambeck in Starnberg-Percha, der Wasserschutzpolizei und Pantaenius und eines Versicherungsmaklers aus Hamburg, können Bootsbesitzer ihre Bootsmotoren und sonstigen nautischen Gegenstände kostenlos, für den Fall eines Diebstahls, mit einer Individualnummer versehen lassen.

Fachkräfte beraten über Sicherungsmöglichkeiten rund um das Sportboot

Dort wird die Wasserschutzpolizei Starnberg, unterstützt von der Wasserschutzpolizei-Zentralstelle Bayern, auf dem Gelände der Bootswerft Rambeck in Starnberg-Percha Außenbordmotoren, Bootszubehör, andere nautische Geräte (wie Ferngläser) und Boote mittels Gravur mit einer Individualnummer versehen. Zusätzlich beraten Wasserschutzpolizei und der Yachtversicherungsmakler Pantaenius umfassend über Sicherungsmöglichkeiten rund um das Sportboot.

„Der Grund für dieses Präventionskonzept ist die große Anzahl an Diebstahlsdelikte von und an Sportbooten“, erklärt die Polizei Starnberg. Ein wesentliches Hindernis bei der Verfolgung und Aufklärung solcher Straftaten besteht für die Polizei darin, dass die entwendeten Gegenstände größtenteils nicht mit einer Individualnummer versehen sind. Die Hersteller von Außenbordmotoren sind in den letzten Jahren vermehrt dazu übergegangen die Motornummer lediglich mittels eines Aufklebers anzubringen, welcher einfach zu entfernen oder zu fälschen ist.

Registrierung soll potenzielle Täter abhalten

Analog den sogenannten „Fahrradpässen“ trägt die Wasserschutzpolizei die eingravierten Individualnummern und andere fahndungsrelevante Daten in „Bootspässe“ ein. Nach dem Eingravieren der Individualnummern werden witterungsresistente Aufkleber angebracht, welche den jeweiligen Gegenstand als „registriert“ kennzeichnen. Dies soll potenzielle Täter von der Tatausführung abhalten.

Alle interessierten Bootsbesitzer werden gebeten, zu dieser Aktion auch einen Eigentumsnachweis für die zu gravierenden Gegenstände mitzubringen. Die Wasserschutzpolizei Starnberg freut sich auf reges Interesse an der Aktion, zu der selbstverständlich auch die Medien herzlich eingeladen sind.

Telefonische Anmeldungen bei der Polizeiinspektion Starnberg unter Telefon 08151/3640 oder per E-Mail unter pp-obn.starnberg.pi@polizei.bayern.de werden erbeten. Kurzfristige Terminierungen vor Ort sind jedoch ebenfalls möglich.