Bootshaus in Walchstadt abgefackelt: 100.000 Euro Schaden

Von: Alma Bucher

Die Brandursache sei laut der Polizei noch unklar. Sie schätzt den Schaden auf 100 000 Euro. © Andrea Jaksch

Wörthsee - Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Montag ein Bootshaus in Walchstadt am Wörthsee in Brand. Hierbei entstand Sachschaden in sechsstelliger Höhe. Die Kripo Fürstenfeldbruck übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

Gegen 7.20 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle der Brand eines Bootshauses am Seeuferweg mitgeteilt. Der alarmierten Feuerwehr gelang es den Brand unter Kontrolle zu bringen und das Gebäude zu löschen. Dennoch brannte das Objekt nahezu vollständig nieder, sodass der durch das Feuer entstandene Sachschaden auf etwa 100.000 Euro geschätzt werden muss. Personen wurden nicht verletzt.

Brandursache noch unklar

Die Kripo Fürstenfeldbruck ermittelt zur bislang unklaren Brandursache. Der Brandort wurde bis zu einer Begehung durch die Ermittler, die im Laufe des 07.02.2023 vorgesehen ist, sichergestellt.