Breitbrunner Bio-Charity-Limonade neu am Start

Von: Michèle Kirner

Jacob von Perger hat eine Bio-Charity-Limonade ins Leben gerufen. © privat

Breitbrunn – Mit einer Bio-Limonade Gutes tun – und „erfrischend die Welt verändern“: Diesem Motto folgend rief Jacob von Perger (27) die Bio-Charity-Limonade UMUSA ins Leben. In der Landessprache der Eswatini bedeutet UMUSA „Nächstenliebe“. Und aus Nächstenliebe fließen zehn Cent pro Flasche in ein Hilfsprojekt für bedürftige Kinder in Eswatini, einem kleinen Staat in Afrika.

Kräftige Farben, klare Linien und ausgefallene Muster: Der afrikanische Einfluss auf das Etikett des neuen Perger-Getränks ist unverkennbar. Darauf legte Jacob von Perger wert, denn die Limonade ist eng mit dem Hilfsprojekt in Afrika verbunden. Der Wunsch, mit einem Perger-Produkt etwas Gutes zu tun, begleitete den ausgebildeten Mediengestalter und studierten Digital Media Experten schon länger. „Damals studierte ich noch und arbeitete nebenher. Mir fehlte schlicht und ergreifend die Zeit.“ Schließlich kam er mit dem Verein „RC AFRIKA“ in Berührung, der unter anderem von den regional ansässigen Rotariern ins Leben gerufen worden ist. Da in Eswatini das HIV-Virus rund 80.000 Kinder zu Waisen oder Halbwaisen gemacht hat, etablierten die Helfer „Hilfe zur Selbsthilfe“. Sie unterstützen die Menschen beim Hüttenbau, sorgen für Schulbildung oder kümmern sich um die medizinische Grundversorgung. „Das Projekt hat mich sofort überzeugt“, erzählt Jacob von Perger begeistert. Unter anderem, weil „jeder gespendete Cent dort ankommt, wo er ankommen soll“.

Das Zeitproblem löste der Unternehmersohn, indem er das Konzept der Charity-Limo zum Thema seiner Bachelorarbeit auserkor. Dabei entstanden ist eine eigenständige Marke sowie ein umfassendes Design, dessen Grundzüge von der eswatinischen Nationalflagge inspiriert sind. Und für die Illustration auf den Flaschenetiketten engagierte er ein kleines Unternehmen in Eswatini. Selbst die außergewöhnlichen Sorten der Limonaden komponierte der 27-Jährige im Zuge der Bachelorarbeit. Gesund sollte es sein, das gehört schließlich zur DNA der Pergersäfte – und so besonders wie das Hilfsprojekt. Das Ergebnis waren vier verschiedene Geschmacksrichtungen. Beispielsweise die etwas herbere Variante mit Granatapfel, Johannisbeeren aus regionalem Anbau und Hibiskus. In einer weiteren Sorte mischte er scharfen Ingwer, süße Holunderblüten und Zitrone. Richtig sauer wird es bei der Kombination von Basilikum und Limette und das liebliche Getränk mit Mango, Kurkuma und Orange „weckt sonnig-süße Kindheitserinnerungen“, sinniert Jacob von Perger, der derzeit in einem App-Entwicklungs-Unternehmen in München arbeitet.

Nach einer Feinabstimmung mit Johannes von Perger ging die Limonade in der Herrschinger Straße 51 in Breitbrunn in Produktion. Seit dem Verkauf des PERGER Hofs an den Unternehmer Josef Schernthaner, laufe alles wie gehabt, betont Paula von Perger, die den Hofladen betreibt. Nur mit dem Unterschied, dass der Bereich für die Saftanlage und das Lager gepachtet ist. „Wir haben wirklich großes Glück mit dem Käufer gehabt“, ist sie dankbar. Dort wurde die UMUSA Charity Limonade ebenfalls in Flaschen gefüllt und ist seit einem Monat Teil des Perger-Sortiments. Zum ersten Mal offiziell vorgestellt wurde das Getränk am ersten Perger Sommerfest im Juli.