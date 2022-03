BRK Starnberg richtet 126 Unterkünfte für Geflüchtete ein

Das Bayerische Rote Kreuz, Kreisverband Starnberg, hat in Gauting Übernachtungsplätze für 126 Personen geschaffen. © BRK Starnberg

Landkreis/Gauting - Am Sonntagnachmittag wurde das BRK Starnberg alarmiert, um im Mehrgenerationen-Campus in Gauting Notunterkünfte für Geflüchtete einzurichten. Es wurden 126 Schlafplätze geschaffen und wird nun auch die Unterstützung von Unterstützung aus der Bevölkerung koordiniert.

Wie der Kreisverband de Bayerischen Roten Kreuzes mitteilt, erreichte der Alarm die Schnelleinsatzgruppe des Landkreises am Sonntag um 16.13 Uhr. Daraufhin seien 126 Feldbetten aufgebaut, mit Decken und Kissen vorbereitet, Hygieneartikel verteilt und die Einrichtung bezugsfertig gemacht worden. Ebenso seien die Flüchtlinge, die mit Reisebussen ankamen sowie die Einsatzkräfte mit Essen und Getränken durch den Fachdienst SEG-Verpflegung versorgt worden.

Rund fünfzig Helfer der BRK-Bereitschaften aus dem Landkreis Starnberg und zehn Hauptamtliche BRK-Mitarbeiter, darunter BRK Kreisgeschäftsführer Jan Lang und der Einrichtungsleiter des MGC, Thomas Bonato, waren an diesem Einsatz bis etwa 0:30 Uhr beteiligt. „Nach anstrengenden, ereignisreichen und durchaus emotionalen acht Stunden Einsatzzeit war alles vorbereitet und nur wenige Stunden später waren die BRK-Verantwortlichen wieder auf den Beinen und packten mit an“, so das BRK.

Rund 60 Personen des BRK halfen mit, Schlafplätze für Geflüchtete aus der Ukraine einzurichten. © BRK

Thomas Bonato zeigt sich beeindruckt von den neuen Bewohnern. „Alle helfen mit und sind organisiert, diszipliniert und sehr freundlich.“ Es ist aber noch viel zu tun und Vieles wird gebraucht. Hier hat das BRK Starnberg eine öffentliche Locci-Gruppe gegründet, in dem wir mitteilen, was gebraucht wird und in der jeder seine Hilfe anbieten und mitorganisieren kann. Jeder aus der Bevölkerung ist aufgerufen, hier mitzuhelfen. „Da unsere Nothilfe länger dauern wird, ist hier viel Unterstützung notwendig“, so die Pressemitteilung.

Fördermitgliedschaft möglich

„Wer unsere Arbeit dauerhaft unterstützen möchte und uns auch die Möglichkeit geben will, längerfristige Projekte durchzuführen, kann uns durch eine Fördermitgliedschaft unterstützen. Jeder Cent kommt dort an, wo er Gutes bewirkt. Wir brauchen Ihre Unterstützung, gerade jetzt!“

Das BKR ist per App und telefonisch erreichbar

Nähere Informationen zur Fördermitgliedschaft ab 3 Euro monatlich auf unserer Webseite www.brk-starnberg.de, per Mail an Mitglieder@brk-starnberg.de oder bei Masoumeh Dorbash unter Telefon 08151/2602-1412

Anmeldung bei der öffentlichen Gruppe StaRKe Ukraine-Hilfe des BRK Starnberg in Locci: per Smartphone-App: Die App ist kostenfrei und kann vom GooglePlayStore (Android) oder AppStore (iOS) installiert werden. Im Web: locci.org. Registrierung: Zur Registrierung sind Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Land, Postleitzahl und Sprache anzugeben, der Benutzer muss sich ein Passwort einrichten. Tipp: Das System akzeptiert diese Sonderzeichen )(€~ nicht im Passwort. Gruppe beitreten (App: siehe screen shots) 1. Gruppenportal auswählen, 2. Gruppe beitreten. Web: 1. Menü (drei Striche oben links) wählen, 2. Gruppen wählen, 3. Gruppe beitreten.