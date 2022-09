Das einzige Mehrgenerationenhaus im Landkreis Starnberg befindet sich in Seefeld

Büfett und Livemusik: So macht Helfen in Seefeld richtig Spaß

Von: Petra Straub

Teilen

Welche Regeln gelten in Bayern aktuell bei privaten Feiern? © Arne Dedert/dpa/dpa-Bildfunk

Seefeld – Genau in einer Woche lässt die Nachbarschaftshilfe in Seefeld die Sektkorken knallen. Dann sind alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen, einen amüsanten Benefizabend miteinander zu verbringen – mit Livemusik-Unterhaltung und einem reichhaltigen Büffet.

Grund für das Fest ist das 40-jährige Bestehen des Vereins, mit dem viele Personen aus dem Ort im Laufe ihres Lebens schon einmal in Berührung gekommen sind – ob in der Krabbelgruppe, beim Ferienprogramm oder den vielen Angeboten für Senioren und Pflegebedürftige. Der Gasthof Ruf liefert am Samstag, 17. September die Speisen für das Büfett in den Saal der Pfarrei am Marienplatz 4.

Von der Vorspeise über Hauptgerichte bis hin zu Desserts wird es dabei an nichts fehlen, sogar die Getränke sind im Preis von 50 Euro enthalten, erklärt Sylvia Fischer von der Vorstandschaft, die ehren- und hauptamtlich für die Nachbarschaftshilfe tätig ist. Und wie es sich für eine gemeinnützige Einrichtung gehört, kommen die Einnahmen des Benefizabends natürlich dem Verein zugute. Beim Speisen werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch köstlich unterhalten. Die Band Lakefield6 aus dem Ort spielt, zudem greift Altbürgermeister Wolfram Gum zur Gitarre und wird mit Blueslegende Claus Angerbauer musikalisch für Stimmung sorgen. Durch den Abend führt Walter Pohl. Eine Anmeldung ist noch möglich unter Telefon 08152/999514 oder per E-Mail an info@nbh-seefeld.com.

Ein Bild aus vergangenen Tagen: Die Vorstandschaft der Nachbarschaftshilfe Seefeld mit Patricia Kalchschmidt (vorne v.l.), Therese Manthey, Werner Neumeier und Walburga Hanrieder sowie dahinter (v.l.) Gerda Pinögger, Sophie Mühlbauer, Deloyce Conrad, Pfarrer Böckler, Elfriede Kordwig und Altbürgermeister Wolfram Gum. © Nachbarschaftshilfe Seefeld

Bei dem geselligen Abend gibt der Vorsitzende Elmar Striegl einen kleinen Einblick in das vielseitige Angebot der Nachbarschaftshilfe, die von Therese Manthey gegründet wurde und die sich in diesen turbulenten Zeiten mit Mehrbelastung in der Pflege und der Corona-Pandemie finanziell am Limit befindet. Deshalb sind Spenden an dem Benefizabend ausdrücklich erwünscht – als Lohn für die jahrzehntelange Arbeit des Vereins in der Gemeinde Seefeld. Dieser hat das Betätigungsfeld im Laufe der Jahre stets erweitert und sich stets am Bedarf der Bürgerinnen und Bürger orientiert, schildert Sylvia Fischer, die bei der Nachbarschaftshilfe unter anderem für die Familienangebote zuständig ist.



Das einzige Mehrgenerationenhaus im Landkreis Starnberg befindet sich in Seefeld

Seit 2008 ist die Einrichtung in den ehemaligen Räumen der Schule in der Roseggerstraße 2 auch Mehrgenerationenhaus – das einzige im Landkreis, und in dieser Funktion sehr auf offene Begegnung von Menschen verschiedenen Alters und verschiedener Herkunft bedacht. Von der Mittagsbetreuung für Schulkinder über einen ambulanten Pflegedienst mit diversen Pflegeleistungen bis hin zu Angeboten für Familien mit Eltern-Kind-Kreisen, Spielgruppen und entsprechenden Kursen reicht das Programm.

Im Rahmen des Ferienprogramms unternahm die Nachbarschaftshilfe Seefeld dieses Jahr mit den Kindern einen Ausflug in den Wildpark nach Landsberg. © Nachbarschaftshilfe Seefeld

Viel Zeit nimmt man sich zudem für Senioren, die gemeinsam wandern und sich bei Gymnastik-Angeboten fit halten, die Spaß haben beim Spielen, bei Ausflügen und beim zwanglosen Kaffee-Klatsch. Spezielle Angebote gibt es im Haus zudem für Demenzkranke, die sich etwa zum Erzählcafé treffen oder auch durch Alltagsbegleiter, die beim Spazierengehen oder zum Arzt begleitet werden, um den Angehörigen Freiraum zu verschaffen.

Die Nachbarschaftshilfe Seefeld sucht dringend Mitarbeiter und Ehrenamtliche

Momentan ist es noch sehr ruhig im Mehrgenerationenhaus in Seefeld. Das wird sich jedoch spätestens zum Schulstart nächste Woche ändern, wenn viele Kurse und Treffs wieder mit Leben erfüllt werden. Gleichzeitig werden händeringend ehren- und hauptamtliche Mitstreiter gesucht, die dafür Sorge tragen, dass die Bürgerinnen und Bürger weiterhin Gemeinschaft erfahren und dadurch ihr Leben bereichern können, und Unterstützung bekommen, wann auch immer es ihnen die individuelle Lebenssituation abverlangt, diese in Anspruch zu nehmen.



Das kann eine Krankenschwester oder Pflegehilfskraft für die Pflege, Unterstützung in der Hauswirtschaft, eine Person, die gerne am Ferienprogramm mitwirkt oder ein Bürger, der die Post des Hauses an die Mitglieder verteilt sein. Auch für die Demenz- und die Kleinkindbetreuung fehlen Kräfte und nicht zuletzt für die Vorstandschaft des 534 Mitglieder zählenden Vereins, der es den Seefelderinnen und Seefeldern ermöglicht, Teil der Gesellschaft zu sein.