Bühne frei für „Der ehrliche Lügner“ in Wörthsee

Teilen

Die Bauernbühne Wörthsee zeigt ab 18. März „Der ehrliche Lügner“. Karten dafür gibt es bereits. © Bauernbühne Wörthsee

Wörthsee – Ab Samstag, 18. März, führt die Bauernbühne Wörthsee das Stück „Der ehrliche Lügner“ beim „Augustiner am Wörthsee“ auf.

Seit zwei Jahren schuften und sparen sie jetzt schon für das große Ziel, eine Brotzeitstation zu eröffnen, und immer noch fehlen 10.000 Mark. Hans hält das nicht mehr länger aus – alles, buchstäblich alles täte er, um schnell zu 10.000 Mark zu kommen. Da wäre zum einen die mitgiftschwere, aber etwas beschränkte Gitti. Leider will Sohn Flori diese aber nicht heiraten. So greift Hans schließlich zu, als der reiche Viehhändler ihm ein „leichtes Geschäft innerhalb von vier Wochen“ vorschlägt. Voraussetzung: Er darf niemandem verraten, wohin er wirklich verschwindet in diesen vier Wochen. Notgedrungen lügt er also seine Familie an. Welchen Zusammenhang es zwischen der Lügerei und der feschen Sabine gibt, in die sich Flori verliebt hat, wird noch nicht verraten.

Premiere des neuen Theaterstücks ist am 18. März in Wörthsee

Gezeigt wird das Stück am Samstag/Sonntag, 18./19. März, 25./26. März sowie 1./2. April, samstags 20 Uhr, sonntags 19 Uhr. Einlass ist zwei Stunden vorher. Karten gibt es (täglich 12 bis 13 Uhr und 17 bis 19 Uhr) unter Telefon 0176/6653 46 56. (kb)