Bürger ärgern sich über Verkehrsbehinderungen durch Brücken-Baustelle in Gilching-Argelsried

Teilen

Der Verkehr an der Behelfsampel in Gilching-Argelsried staut sich. Jetzt soll nachgebessert werden. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Gilching - Es knirscht im Verkehr in Argelsried. Beim Staatlichen Bauamt in Weilheim gehen Beschwerden ein. Durch die Instandsetzung der Brücke südlich des Gilchinger Ortsteils bilden sich Staus an der Behelfsampel auf der Umleitungsstrecke.

Wie das Staatliche Bauamt in Weilheim informiert, laufen die Bauarbeiten zur Instandsetzung der Brücke der Staatsstraße 2068 über die Gemeindeverbindungsstraße seit 27. März und schreiten zügig voran. Am 4. April wurde die Umleitung der Fahrtrichtung zur Autobahn über Argelsried eingerichtet und im Zuge dessen eine bauzeitliche Ampel in Argelsried aufgestellt. „Seitdem erreichen das Staatliche Bauamt Weilheim zahlreiche Rückmeldungen aus der Bevölkerung mit Beschwerden zu Rückstauungen an dieser Ampel“, teilt die Behörde mit.

Grünphasen an der Ampel in der Römerstraße in Gilching werden verlängert

Das Staatliche Bauamt Weilheim konnte in Rücksprache mit dem Ampelbetreiber bereits zwei Tage später die Ampel optimieren. Die Grünphasen für die Römerstraße wurden verlängert und die Räumzeiten auf das notwendige Minimum reduziert. Die Fahrtrichtung Römerstraße nach Süden hat nun aufgrund der Linksabbieger in die Münchener Straße eine längere Grünphase als die Gegenrichtung.

Sabotage: Ampel wird von unbekannter Person deaktiviert

Trotz aller Bemühungen konnte die Situation nicht zur Zufriedenheit der Bevölkerung gelöst werden. In der Nacht vom 13. auf den 14. April erfolgte ein Sabotageakt. Die Stromversorgung der bauzeitlichen Ampel wurde durchtrennt und die Ampel dadurch deaktiviert. Der Ampelbetreiber hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet.

Ampelschaltung wird ab nächster Woche erneut geändert

Um weitere Aktionen dieser Art zu verhindern, wird das Staatliche Bauamt Weilheim die Ampel nun testweise abschalten. Die Anforderungsmöglichkeit für Fußgänger bleibt bestehen, das heißt bei Betätigung des Anforderungstasters durch einen Fußgänger wird die Ampel aktiviert, um eine sichere Querung zu ermöglichen. In den kommenden Tagen werden die entsprechenden Schaltpläne für die Ampel durch den Betreiber erstellt, damit die Signalisierung in Kalenderwoche 17 - das ist die Woche vom 24. bis 28. April - geändert werden kann.

Das Staatliche Bauamt Weilheim hofft, dass es zu keinen weiteren Sabotageakten und Sachbeschädigungen kommen wird. Sachdienliche Hinweise zu der beschriebenen Beschädigung, die vom 13. auf den 14. April ausgeführt wurde, werden von der örtlichen Polizeidienststelle in Herrsching angenommen. (kb)