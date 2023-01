Bürgerin will Silvesterfeuerwerk in Herrsching verbieten lassen

Von: Petra Straub

Feuerwerkskörper verursachen nicht nur Müll und sind schädlich für die Umwelt. Sie sollten auch zum Schutz vor Tieren verboten werden, fordert eine Bürgerin aus Herrsching. (Symbolfoto) © Judith Michaelis/dpa-tmn

Herrsching – Bei der Gemeinderatssitzung am Montag in Herrsching macht sich eine Bürgerin Luft über die Silvesterböllerei. Sie fordert die Gemeinde auf, mit gutem Beispiel voranzugehen und den Gebrauch von Feuerwerkskörpern an Silvester zu verbieten. Sie hat gleich mehrere Gründe dafür. Was Bürgermeister Christian Schiller dazu sagt.

Umweltschädlich, nicht vereinbar mit den Klimazielen und mit denen einer Fair-Trade-Gemeinde sei Silvesterknallerei, die laut der anwesenden Bürgerin in diesem Jahr nach der Corona-Pause überhandgenommen hat.



Feuerwerkskörper in Herrsching verursachen viel Müll und Arbeit

Auch den Müll, der durch die Feuerwerkskörper erzeugt wird, führt sie ins Feld. Er müsse am Ende von Gemeindemitarbeitern beseitigt werden. Zudem moniert die Seniorin, dass sich die Knallerei in Herrsching nicht auf die Silvesternacht beschränkt, sondern bereits am 28. Dezember (wohl mit Raketen aus dem Vorjahr) zu hören war und auch noch am 10. Januar. Sie regt eine Laser-Show als Alternative zur lauten Böllerei an, unter der auch viele Tiere leiden.



Auch Tiere leiden unter der Silvesterknallerei

Obwohl bereits einige Baumarkt-Ketten Feuerwerkskörper aus dem Sortiment genommen haben, hat eine Kommune keine Handhabe, in regionalen Geschäften den Verkauf solcher Produkte zu unterbinden, schilderte Bürgermeister Christian Schiller die Lage. „Sie sprechen den allermeisten am Tisch aus tiefstem Herzen“, so Schiller zu der Bürgerin. Er glaubt, dass der Gemeinderat mehrheitlich einem Verbot zustimmen würde. Die Möglichkeiten der Kommune seien jedoch „sehr begrenzt“. Eine räumliche Beschränkung etwa müsse mit einer möglichen Brandgefahr (beispielsweise in einem historischen Ortskern) begründet werden. Sogar bei Hochzeiten und bei Jubiläen kann die Verwaltung das Zünden von Feuerwerkskörpern „praktisch nicht verbieten“, so Schiller.



Von einem Bürgerbegehren in Sachen Silvesterknallerei riet Schiller ab. Eine Petition sei jedoch möglich, sagte er.