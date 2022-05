Bürgerinnen und Bürger spüren in Herrsching Barrieren auf

Zahlreiche Senioren, Rollstuhlfahrer und auch Familien mit Kindern beteiligten sich am Barriere-Check in Herrsching. © Inklusionsbeirat

Herrsching – Groß war das Interesse am Barriere-Check im Ortszentrum der Gemeinde Herrsching. Der Inklusionsbeirat der Gemeinde lud dieser Tage im Rahmen der Protesttage zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen dazu ein, Barrieren an Straßen, Plätzen und Zugängen zu Geschäften und öffentlichen Einrichtungen aufzuspüren und diese anschließend der Kommune mitzuteilen. Denn erklärtes Ziel ist es, bis 2025 im Ortskern barrierefrei zu sein.

Der Inklusionsbeirat von Herrsching war erfreut über die rege Teilnahme beim Barriere-Check im Ortszentrum von Herrsching, so ist es einer Pressemitteilung zu entnehmen. Neben der Beteiligung der Gemeinderäte Traudl Köhl und Wolfgang Schneider sowie der Seniorenbeiratsvorsitzenden Mia Schmidt waren 25 Personen, in der Regel selbst Betroffene, bei der Besichtigung nicht barrierefreier Örtlichkeiten dabei. Rollstuhlfahrer, Rollator-Nutzer, Senioren mit körperlichen Einschränkungen, aber auch Kinder, die altermäßig noch mit Kinderfahrrädern Gehwege benutzen dürfen. Rike Everding und Hans Wannenmacher vom Inklusionsbeirat informierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über das Vorhaben. Fritz Engelhard und Thomas Schöttner hielten die verbesserungswürdigen Bereiche bei der Tour durch den Ort mit der Kamera fest.



Viel diskutiert über Barrieren an öffentlichen Plätzen, Straßen und Gebäuden

Unter dem Motto „Tempo Machen für Inklusion – barrierefrei zum Ziel!“ wurden beim Barriere-Check mit Bannern, Flyern und Informationen von „Aktion Mensch“ auf den Protesttag am 5. Mai verwiesen. Vorgefertigte Schreiben für Geschäfte, Gewerbetreibende oder Arztpraxen, mit Anregungen über barrierefreie Zugänge und Räumlichkeiten wurden beim Check ausgehändigt.



Wo sind die Wege und Plätze in Herrsching barrierefrei und wo muss nachgebessert werden? Der Inklusionsbeirat der Gemeinde startet mit Bürgerinnen und Bürgern einen Barriere-Check in Herrsching. © Inklusionsbeirat

Gleich zu Beginn diskutierten die Teilnehmer intensiv über Bereiche, Straßen und Plätze und dort befindlichen Barrieren. Die Teilnehmer erwiesen sich nicht nur als Betroffene – es waren auch zahlreiche Fachleuten darunter, die täglich in der Praxis mit diesen Problemen konfrontiert sind, berichtet der Inklusionsbeirat.



Los ging es im Teilbereich des Gehweges von der Grund- und Mittelschule bis zur Kreuzung Seestraße. An einem noch nicht sanierten Gehweg, meist uneben und oft ausgebessert sowie mit einer Engstelle versehen. „Der Gehsteig bis zur Kreuzung ist zu schmal, zumindest zeitlich am Ende der Unterrichtsstunden der Schule, wo dieser von Schülern stark frequentiert ist.“



Auch manche Arztpraxen haben keinen ebenerdigen Zugang

In der gesamten Seestraße gehen nicht alle Überquerungsbereiche mit entsprechenden Gehsteigabsenkungen einher. Die Absenkungen sind für Garagen- und Grundstücksausfahrten geregelt, „der Fußgänger ist zweitrangig“, so der Inklusionsbeirat. Ein einzelner großer Baum nimmt die Hälfte des Gehwegs ein. „Hier könnte man den Gehweg zur Grundstücksseite erweitern.“ Viele Geschäfte an der Seestraße, aber auch Arztpraxen haben keinen barrierefreien Zugang. Andere waren diesbezüglich gut gestaltet. Auch einwandfreie Gehwegbereiche und Übergänge wurden festgesellt. Die Teilnehmer konnten mit „Daumen hoch“ und grünem Sinnbild oder „Daumen runter“ (rot) ihre Meinung kundtun.



Rollstuhlfahrer und Radfahrer beteiligten sich an der Begehung des Ortszentrums in Herrsching des Inklusionsbeirats, um Barrieren aufzudecken. © Inklusionsbeirat

Ähnliche Feststellungen wurden in den Straßen Zum Landungssteg, Bahnhofstraße, Luitpoldstraße und am Ende des Checks in der Mühlfelder Straße gemacht. Besonders auch auf und um den Herrschinger Bahnhofsplatz. Die Mängelliste umfasst jetzt mehr als 30 Punkte, wobei bereits bekannte Stellen mit neuen Feststellungen gefüllt wurde.



Unterwegs wurden die Barriere-Checker auch von anderen Bürgern oder Passanten angesprochen und auf andere Stellen in Herrsching hingewiesen. Letztendlich war sich die Gruppe im Klaren, dass es ein gelungener Auftakt war, nach und nach zur Barrierefreiheit im öffentlichen Raum der Kommune zu kommen. Das Ziel für Herrsching bis 2025 barrierefrei zu sein, erscheint realistisch, so der Inklusionsbeirat, „aber es gibt viele Baustellen“ und damit viel zu tun. Deshalb hofft er mit der Gemeinde eine Verbesserung der Barrierefreiheit zu erreichen. (kb)