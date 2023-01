Stadt Starnberg will 50 Millionen Euro durch Grundstücksverkäufe erwirtschaften

Bürgermeister Janik: „Uns ist ein großer Wurf gelungen!“

Von: Thomas Lochte

Teilen

Vertragsabschluss zwischen Bahn und Stadt Starnberg: (v.l.) Stadtbaumeister Stephan Weinl, Bürgermeister Patrick Janik, Christoph S. Herzog und Mareike Schoppe (beide DB). © Andrea Jaksch

Starnberg - „Uns ist ein ganz großer Wurf gelungen.“ Mit diesen Worten brachte Starnbergs Bürgermeister Patrick Janik im Rahmen eines Pressegesprächs zugleich Erleichterung und Freude darüber zum Ausdruck, dass Stadt und Deutsche Bahn sich auf eine konstruktive Lösung im Streit um die gut 35 Jahre alten Bahnverträge geeinigt haben.

Mit der Einigung zwischen Bahn und Stadt wäre nicht nur eine drohende Klage der Bahn im Streitwert von rund 170 Millionen Euro vom Tisch, es eröffnen sich womöglich auch allerschönste Perspektiven beim Thema Seeanbindung.

Ein 177 Millionen Euro schweres Finanzierungspaket

Das Ende 2022 zu Stande gekommene und notariell festgezurrte Verhandlungsergebnis kann sich wirklich sehen lassen – vorbehaltlich dessen, dass die Ziele seiner Finanzierung im Gesamtvolumen von 177 Millionen Euro bis Ende 2023 auch erreicht werden: Das Einigungspaket sieht vor, die Gleisanzahl am Bahnhof See von vier auf drei zu reduzieren und den Regionalzughalt an den Bahnhof Starnberg-Nord zu verlegen. Zugleich wird das sogenannte Wende- und Abstellgleis etwa einen Kilometer südlich in der Nähe des Oberen Seewegs situiert, also nicht mehr im Kernbereich des Bahnhof See, wie von der Deutschen Bahn lange Zeit beabsichtigt. Die hierdurch frei werdenden Bahnflächen kämen vor allem der Seeanbindung zugute und böten erstaunliche Perspektiven: So ließe sich die Seepromenade von bislang fünf auf bis zu zehn Meter verbreitern, laut Stadtbaumeister könnte gar „ein kleiner Ufer-Park entstehen“, und auch der arg schmale Abschnitt zwischen See-Spitz und Münchner Ruderclub ließe sich so gestalten, dass Konflikte zwischen Radlern und Fußgängern künftig vermieden werden. Dieser „Gewinn an städtebaulicher Entwicklungsfläche“ würde zugleich eine „Aufwertung der Adresse Starnberg“ bedeuten, schwärmte Weinl beim gemeinsamen Pressegespräch mit Vertretern der Deutschen Bahn und sprach von den „äußerst reizvollen“ Planungsaufgaben, die sich nun auftun könnten.

Vor dem vierjährigen Bahnhofsumbau soll es einen temporären Wetterschutz geben

Eine der ersten Schritte während der Interimszeit vor dem eigentlichen, auf vier Jahre veranschlagten Bahnhofsumbau wären übrigens „ein temporärer Wetterschutz und Zugangshilfen“ für den Bahnsteig am See – das für viele Starnberger und Starnberg-Besucher leidige Thema war sogar Mareike Schoppe („DB Station und Service AG“ ein Begriff: „Auch ich musste mich rechtfertigen, warum dieser Bahnhof so aussieht, wie er aussieht.“



Stadt Starnberg will 50 Millionen Euro durch Grundstücksverkäufe erwirtschaften

Geknüpft ist das Szenario des „großen Wurfs“ am Bahnhof See an folgendes Finanzierungsmodell, das insgesamt 177 Millionen Euro darzustellen hat: Die Stadt erwirtschaftet aus geplanten Grundstücksverkäufen rund 50 Millionen Euro (Bürgermeister Janik konnte noch keine Details nennen, man habe aber bestimmte Flächen bereits für den Verkauf vorgesehen), welche gemäß Einigung mit der Bahn komplett in die Finanzierung der Vertragsinhalte einfließen müssen. Weitere rund 20 Millionen Euro sollen aus dem Haushalt der Stadt kommen, der Rest von immerhin bis zu 97 Millionen Euro will man über Fördermittel von Bund und Freistaat generieren – hierfür gibt sich die Stadt etwa ein Jahr Zeit. Sollte es bis Anfang 2024 wider Erwarten nicht gelingen, diese Gesamtfinanzierung zu sichern, kann Starnberg von ihrem notariell vereinbarten Rücktrittsrecht Gebrauch machen, denn die Seeanbindung wäre „aus dem laufenden Haushalt keinesfalls zu stemmen“, so Janik. Wie Stadt und Deutsche Bahn einmütig versicherten, würde man allerdings auch im „Worst Case“ weiterhin miteinander im Gespräch bleiben, um eine (aus den Bahnverträgen von 1987 abgeleitete) „durchaus existenzbedrohende Klage“ (Janik) der DB abzuwenden – das Prozessrisiko wäre nach Ansicht des Juristen und Bürgermeisters zwar ungewiss, würde aber für Starnberg eine komplette städteplanerische Lähmung bedeuten: „Zwei Instanzen, das wären zehn Jahre – und da sind wir noch nicht mal beim BGH!“, so Janik.

Starnbergs Bürgermeister Janik will den Bund in die Pflicht nehmen

Hinsichtlich der „Lücke“ von knapp 100 Millionen Euro gab sich der Rathauschef bemerkenswert zuversichtlich: „Ich sehe den Bund in der Pflicht. Wir werden es mit diesem Projekt nicht schwer haben, positive Resonanz zu bekommen, auf allen Ebenen finden alle es gut. Es muss uns etwas wert sein, auch Tafelsilber der Stadt“, warb Janik für die gefundene „technische Lösung“ und lobte ausdrücklich den konstruktiven Geist der Verhandlungen mit der Bahn. Christoph S. Herzog von der „DB Netz AG“ stimmte dem zu: „Ich war stets optimistisch wegen der an einer Lösung interessierten beteiligten Personen – der Grundgedanke partnerschaftlicher Kooperation war immer da.“ Laut Janik habe es in wirtschaftlicher Hinsicht freilich „auf beiden Seiten rote Linien“ gegeben, so dass noch immer „ein Spalt“ bei der Finanzierung präsent bleibe. Um Fördermittel zu kämpfen und dem Staat „Geld aus dem Kreuz zu leiern“, sei aber nun mal das „täglich Brot der kommunalen Familie“, sagte das Stadtoberhaupt. Auch im Stadtrat sei „die politische Entscheidungsfindung eindeutig gewesen“, das Gremium stehe mit 26:1 Stimmen hinter dem Vorhaben, wobei dem Verhandlungsteam auf Seiten der Stadt (neben Janik und Stadtbaumeister Weinl waren dies die Stadträte Angelika Kammerl, Otto Gassner, Maximilian Ardelt, Franz Sengl und Thomas Beigel) sowie der Rathausverwaltung ein Extra-Dank gebühre.



Janik zusammenfassend: „Ob die Konstruktion hält, wissen wir erst in einem Jahr.“ Auch wenn der Vertrag scheitere, ändere das nichts an der Bereitschaft beider Seiten, „sich an den Verhandlungstisch zu setzen statt in den Gerichtssaal“. Für 1. März, hat der Bürgermeister eine Bürgerinformationsveranstaltung angekündigt.

„Einer der schönsten Bahnhöfe Europas“ in Starnberg

So sieht das Vorhaben im Einzelnen laut Protokoll der Stadt Starnberg aus: „Aus vier Gleisen werden drei. Der Bahnhof See gibt eines seiner bisherigen vier Gleise und damit auch zwei seiner bisherigen Funktionen ab: Regionalzüge halten in Zukunft nicht mehr am Bahnhof See, sondern am Bahnhof Nord (dessen Bahnsteig entsprechend angepasst wird). Das Wende- und Abstellgleis für die S-Bahn wird aus dem Bahnhof See nach Süden verlegt, an die Gleistrasse Richtung Tutzing, in die Nähe des Oberen Seewegs. So werden attraktive Grundstücke am Bahnhof See, auf denen heute noch Bahnbetrieb stattfindet, frei. „Der Erwerb dieser freiwerdenden Grundstücke ist städtebaulich ein Sprungbrett für Starnberg“, sagt Bürgermeister Patrick Janik, „so kann in Folge die Seepromenade deutlich erweitert und verschönert, der Bahnhof See in angemessener Weise mit der Innenstadt verbunden und weitere citynahe Nutzungen wie zum Beispiel Wohnen in Best-Lage angeboten werden. Kurzum: Wir bekommen einen der schönsten Bahnhöfe Europas. Die bestehenden Bahnanlagen am Bahnhof See werden auf drei Durchfahrtsgleise und zwei Bahnsteige reduziert. Die S-Bahngleise eins und drei bekommen je einen Außenbahnsteig, 210 Meter lang und barrierefrei über außenliegende Rampen zu erreichen. Das mittige Gleis kommt nach dem Umbau als reines Durchfahrtsgleis ohne Bahnsteig aus. Die Durchfahrten sind mit maximal 60 Stundenkilometer vorgesehen, bisher waren 80 Stundenkilometer geplant. Eine Personenunterführung wird es weiterhin geben. Die nicht mehr erforderlichen bestehenden Anlagen werden zurückgebaut.

Regionalzüge halten künftig am Bahnhof Nord. Dafür werden die bestehenden zwei Bahnsteige am Bahnhof Nord wie folgt ertüchtigt: Die S-Bahn hält im südlichen Teil der beiden Bahnsteige, auf einer Höhe von 96 Zentimeter. Die Regionalzüge halten im nördlichen Teil der Bahnsteige, die dafür verlängert werden, auf einer Höhe von 76 Zentimeter. Die beiden Bahnsteighöhen verbindet eine barrierefreie Rampe. Planerisch berücksichtigt wird der nachträgliche Bau einer Unterführung im Bereich des Regionalhalts. In Verbindung mit dem zentralen Omnibushalt wird so das P + R-Angebot am Bahnhof Nord verbessert.



Neues Wende- und Abstellgleis geplant

Von München kommende S-Bahnzüge können in Zukunft auf einem neu angelegten Wende- und Abstellgleis circa einen Kilometer südlich des Bahnhofs See in der Nähe des Oberen Seewegs wenden und parken. Platziert wird dieses Wende- und Abstellgleis mittig zwischen den beiden Richtungsgleisen; es hat eine Nutzlänge von mindestens 210 Meter und erhält die notwendige Erschließung und Infrastruktur für das Eisenbahnpersonal. Die am Wende- und Abstellgleis neu entstehenden Bahnanlagen werden eingezäunt. Die in die Jahre gekommene Straßenüberführung am Oberen Seeweg wird erneuert.



Klare Arbeitsteilung zwischen DB und Stadt Starnberg: Innerhalb des Bereichs der vorhandenen oder neu entstehenden Bahnanlagen plant und baut die DB oder von ihr beauftragte Dritte. Außerhalb dieses Bahnbereichs plant und baut die Stadt Starnberg die für die Projekt-realisierung erforderlichen Maßnahmen. Wie zum Beispiel den Zuweg zum Wende- und Abstellgleis, Fahrrad- und Behindertenstellplätze oder die Straßenüberführung Oberer Seeweg. Die heute bereits zwischen DB und Stadt Starnberg geltenden Folgeverträge im Zusammenhang mit den Bahnanlagen, den Park & Ride-Anlagen, der Verkehrsanbindung, den Fahrradabstellplätzen, Sanitäranlagen et cetera laufen weiter: DB und Stadt haben vereinbart, diese Verträge im Zuge der Realisierung der neuen Bahnanlagen von Zeit zu Zeit zu überprüfen und bei Bedarf entsprechend anzupassen oder aufzuheben. DB und Stadt richten einen gemeinsamen Lenkungskreis ein, der das Vorhaben dauerhaft begleitet. „Wir haben einen langen gemeinsamen Weg vor uns, um die Bahnanlagen in Starnberg neu anzuordnen“, sagt Patrick Janik, „den wichtigsten Schritt haben wir – DB und Stadt Starnberg – nun gemacht: Wir haben uns vertraglich auf das Ziel, die Etappen und die Vorgehensweise geeinigt. In Kooperation und gegenseitige vertrauensvoller Zusammenarbeit machen wir uns jetzt auf den Weg.“ Unabhängig vom Vertrag mit der DB führt die Stadt Starnberg alle Maßnahmen der weiteren städtebaulichen Entwicklung selbst durch, zum Beispiel für Bahnhofsvorplatz, Seepromenade, Busbahnhof, Parkplätze et cetera.



Mehr Fahrgast-Komfort während der Planung

DB und Stadt Starnberg streben an, den Fahrgastkomfort am bestehenden Bahnhof See schon während der Planungs- und Genehmigungsphase zu verbessern, insbesondere im Hinblick auf Überdachung und barrierefreien Zugang zu den Bahngleisen. Hierzu werden DB und Stadt Starnberg weitere Verhandlungen führen. Die Kosten der Instandhaltung der bestehenden Bahnanlagen bis zu deren Erneuerung bzw. Beseitigung trägt die DB; die Kosten für die von der Stadt Starnberg gewünschten Vorabmaßnahmen wie Bahnsteigdächer und barrierefreie Zugänge trägt die Stadt Starnberg.“