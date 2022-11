Bürgermeister Sontheim aus Feldafing backt feurige Plätzchen

Von: Petra Straub

Teilen

Feldafings Bürgermeister Bernhard Sontheim steht zur Entspannung gerne selbst am Herd. Seit vergangenem Jahr bereitete er auch eine Plätzchensorte zu. © privat

Feldafing – Butterplätzchen, Spritzgebäck und Zimtsterne – in so mancher Küche duftet es zu Beginn der Adventszeit bereits herrlich nach frischem Weihnachtsgebäck. Um etwas Abwechslung auf dem Plätzchenteller zu bringen, hat der Kreisbote für seine Leserinnen und Leser eine vielseitige Auswahl von Rezepten zusammengestellt. Die Varianten stammen alle aus bekannten Haushalten im Landkreis Starnberg – lassen Sie sich überraschen! Den Beginn macht ein Rezept mit Maronen und Ingwer, das Feldafings Bürgermeister Bernhard Sontheim bereits vergangenes Jahr erprobt hat und dieses Jahr wieder zubereitet.

„Mitte Dezember geht‘s los“, sagt Bernhard Sontheim. Wie in vielen anderen Haushalten wird dann auch in seiner Familie fleißig Teig gerührt, gebacken und gefüllt. Seine Frau übernimmt bei der Weihnachtsbäckerei den Löwenanteil und die erwachsenen Kinder kommen gelegentlich auch zu gemeinsamen Backaktionen zusammen. Dabei werden Zimtsterne, Vanillekipferl, Spritzgebäck, Schokoplätzchen und vieles mehr kreiert. „Wenn wir gut drauf sind, gibt es auch noch einen Dresdner Stollen“, kündigt Sontheim an. Seine Frau, die aus dem Rheinland stammt, bevorzugt die Variante mit der Marzipanfüllung.

Sontheim backt Maronen-Plätzchen mit Orangen-Ganache

Doch der Feldafinger Bürgermeister legt auch selbst Hand an, backt wieder die feurigen Plätzchen, auf die er bei der Suche nach einem Rezept mit Maronen gestoßen ist. „Es ist auch Ingwer drin“, sagt Sontheim, der das Originalrezept aus dem Internet etwas verfeinert hat und die Schärfe in dem Gebäck gerne mag. „Aber man kann den Ingwer auch weglassen“, weiß der routinierte Hobbykoch, der zuhause öfter am Herd als am Backofen steht und dabei richtig abschalten kann. „Das Kochen macht mir einfach Spaß“, deshalb schwingt der Bürgermeister an den Wochenenden häufig den Kochlöffel und bereitet größere Portionen zu, die dann tiefgekühlt werden und die sich die Sontheims in Zeiten, in denen es schnell gehen muss, schmecken lassen.

Wenn Feldafings Bürgermeister Bernhard Sontheim keine beruflichen Verpflichtungen hat, kocht und backt er gerne. © Ralf Luethy

Zutaten Teig (60 Plätzchen): 150 g Maronen (gekocht, geschält, vakuumverpackt), 75 g Schlagsahne, 1 Bio-Zitrone, 20 g Ingwer, 100 g weiche Butter, 100 g Puderzucker, 1 Prise Salz, 2 Prisen Cayennepfeffer, 2 Prisen Muskatblüte (gemahlen), 1 Messerspitze Kardamom, 1 Bio-Ei, 90 g Mehl, 25 g Speisestärke, ½ Teelöffel Weinsteinbackpulver. Füllung: 1 Bio-Orange, 150 g Sahne, 200 g Bitterschokolade, 30 ml Orangenlikör. Deko: 30 g Bitterschokolade, 3 EL Kakaopulver. 60 Zuckerperlen (klein, in Gold und Silber)

Zubereitung: Für den Teig Maronen und Sahne mit dem Stabmixer fein pürieren. Zitrone heiß abspülen, trocknen, 1 TL Schale abreiben. Ingwer schälen, fein reiben. Den Backofen auf 200 Grad vorheizen. Butter, Zucker, Zitronenschale, Ingwer und Gewürze mit den Quirlen des Handrührers 3 Minuten schaumig rühren. Ei und Maronenpüree unterrühren. Mehl, Stärke und Backpulver mischen und unterrühren. Teig in einen Spritzbeutel mit großer Lochtülle füllen, auf mit Backpapier ausgelegte Backbleche kleine Tupfen (etwa Ø 2,5 cm) spritzen. Im heißen Ofen etwa 11 Minuten backen.

Schokosahne mit Orangelikör

Herausnehmen, auf einem Kuchengitter abkühlen lassen. Für die Füllung (Die Füllung ruhig als erstes zubereiten, weil sie richtig kalt werden muss) Orange heiß abspülen, trocknen, 1 TL Schale fein abreiben. Schale und Sahne kurz aufkochen, vom Herd nehmen. Schokolade grob hacken, in die Sahne geben, rühren, bis die Schokolade geschmolzen ist. Likör unterrühren. Schokosahne (Ganache) abkühlen, aber nicht ganz fest werden lassen. Ist die Ganache fast kalt, in einen hohen Rührbecher geben und mit den Quirlen des Handrührers 1 bis 2 Minuten aufschlagen.



In einen Spritzbeutel mit kleiner Lochtülle füllen und bei der Hälfte der Plätzchen auf die Unterseiten spritzen, die restlichen Plätzchen mit der Unterseite daraufsetzen, leicht andrücken. Für die Deko Schokolade hacken, in eine Metallschüssel geben und über einem warmen Wasserbad schmelzen lassen, dabei gut rühren. Flüssige Schokolade in einen Gefrierbeutel geben, eine kleine Spitze abschneiden.



Plätzchen mit Kakao bestäuben und einen sehr kleinen Tupfen geschmolzene Schokolade in die Mitte der Plätzchen geben, mit einer Zuckerperle verzieren.