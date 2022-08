Bürgermeisterüberraschungsfahrt 2022 zum Chiemsee

Die Bürgermeisterüberraschungsfahrt ging diesmal zum Chiemsee. © Gemeinde Herrsching

Herrsching - Nach zwei Jahren Corona-Pause fand dieses Jahr wieder eine Bürgermeisterüberraschungsfahrt statt.

Finanziert von der „Eduard-Kandl-Stiftung“ und mitorganisiert vom VdK-Ortsverband Herrsching fuhr Bürgermeister Christian Schiller mit 91 Senioren nach Prien am Chiemsee. Von dort ging es mit einem Passagierschiff zur Insel Herrenchiemsee und zur Fraueninsel. Bei besten Sommerwetter genossen die Mitreisenden den zweitschönsten See Oberbayerns. „Eine der schönsten Tagesausflüge, vielen Dank für den tollen Tag“, so die Teilnehmende Anna-Maria Sterl.

