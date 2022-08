Bürgerschaftliches Engagement im Landkreis Starnberg wird belohnt

Die ehrenamtlichen Helfenden im westlicher Landkreis Starnberg unternehmen einen Ausflug auf dem Ammersee. © Sonja Herrmann

Weßling - Das bürgerschaftliche Engagement im westlichen Landkreis Starnberg ist enorm. Als kleinen Lohn dafür unternehmen die Mitglieder der Helferkreise einen Ausflug auf dem Ammersee.

Seit 2020 konnte Corona bedingt kein gemeinsamer Ausflug stattfinden, so dass sich in diesem Jahr alle auf den gemeinsamen Austausch in ungezwungener Atmosphäre freuten. 59 Ehrenamtliche begaben sich mit ihren Koordinatorinnen der Helfendenkreise der Nachbarschaftshilfe Weßling, Seefeld, Wörthsee und Inning sowie des Hilfsdienstes Herrsching zur großen Rundfahrt auf dem Ammersee.

Großer Dank an die Ehrenamtlichen im Landkreis Starnberg

Sonja Herrmann, die Leiterin der Fachstelle für pflegende Angehörige des westlichen Landkreises Starnberg begrüßte die Teilnehmenden bei herrlichem Wetter, Kaffee und Kuchen. Sie bedankte sich bei Friedrich Büttner, Bereichsleiter Sozialwesen am Landratsamt Starnberg, der leider nicht dabei sein konnte, für die finanzielle Unterstützung. Sie richtete den Ehrenamtlichen jedoch seine herzlichsten Grüße, verbunden mit der größten Wertschätzung für das bürgerschaftliche Engagement für pflege- und betreuungsbedürftige Menschen in unserem Landkreis, aus. „Dem können wir uns nur anschließen“, so die Hauptamtlichen der Nachbarschaftshilfen und des Hilfsdienstes. „Wir sind so dankbar, dass es euch gibt, was wären unsere Gemeinden ohne euch und euer unermüdliches Engagement.“ Selbst lästige Hygienevorschriften, wie Abstand halten, Mundschutz tragen, regelmäßige Corona-Tests und so weiter konnten die Ehrenamtlichen nicht abhalten, ihre Schützlinge weiterhin zu betreuen. Sie haben den Einrichtungen die Stange gehalten, wo andere Hilfen versagt haben. In dieser Krisensituation hat sich mal wieder gezeigt, wie wichtig und essentiell das bürgerschaftliche Engagement für unsere dörflich geprägten Gemeinden ist.

Verwöhnprogramm für Ehrenamtliche auf dem Dampfer

Nun konnten die Ehrenamtlichen einmal genießen und sich vom Catering auf dem Dampfer verwöhnen lassen. Die Stimmung war daher recht ausgelassen, die Gelegenheit zu regem Austausch und Vernetzung untereinander wurde genutzt. Um das Angebot an Betreuung und Alltagsbegleitung für Menschen mit Pflegebedarf in unserem Landkreis stetig auszubauen, freuen sich die Nachbarschaftshilfen immer wieder über Menschen, die sie für ein Engagement begeistern können. Die nächste Schulung, die auf diese Aufgabe vorbereitet, findet am 12., 13., 19. und 20. November beim Verein Nachbarschaftshilfe Inning statt.

Infos und Anmeldung: Sonja Herrmann, Fachstelle für pflegende Angehörige Starnberg West, Nachbarschaftshilfe Inning, Enzenhofer Weg 9, Inning, Telefon 08143/2419430 oder E-Mail: fs.pfl.angehoerige@nbh-inning.de. (kb)