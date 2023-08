Bürgerstiftung unterstützt „Mutmachleute“ in Starnberg

Offener Umgang mit psychischen Erkrankungen

Starnberg - Die Bürgerstiftung des Landkreises Starnberg unterstützt den Verein „Mutmachleute“ in Starnberg mit einer Spende für die Anti-Stigma-Arbeit.

Diese ist das zentrale Anliegen des Vereins Mutmachleute in Starnberg. „Gemeinsam Schritt für Schritt, für eine Gesellschaft, in der angst- und schamfrei mit psychischen Erkrankungen umgegangen wird – offenes Miteinander hilft allen“, so der Vorsitzende Johannes Meffert.

Zeichen für Offenheit im Umgang mit psychischen Erkrankungen in Starnberg

Auf dem Sommerfest in Starnberg wurde ein Zeichen für mehr Offenheit und Mut im Umgang mit psychischen Erkrankungen und damit für ein buntes, mutiges und inklusives Starnberg gesetzt. Die Bürgerstiftung Landkreis Starnberg unterstützt die Arbeit des Vereins Mutmachleute mit einer Spende von 1.000 Euro. (kb)