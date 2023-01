Bürgerstiftung unterstützt Sozialprojekt der Realschule Herrsching

Von: Petra Straub

Spendenübergabe an die Realschule Herrsching: (v.l.) Konrad Hallhuber (Vorstand Bürgerstiftung) Beatrìz Martinez Kinader (Vorsitzende Förderverein), Christina Böhm (Projektleiterin Förderverein), Christian Schmitz (Rektor Realschule) Gustav Huber (Geschäftsführer Bürgerstiftung). © Bürgerstiftung

Herrsching – Einen Scheck in Höhe von 1000 Euro übergibt die Bürgerstiftung „Landkreis Starnberg“ an die Realschule in Herrsching. Wofür der Betrag verwendet wird.

Vorstandmitglied Konrad Hallhuber und Geschäftsführer Gustav Huber übergaben den Betrag in Anwesenheit des Schulleiters Christian Schmitz. Seit Mitte 2022 wurden an der Realschule Herrsching zunehmend Engpässe bei Schulmaterialien beobachtet. Der Realschullehrerin Christina Böhm, die auch Leiterin der Mittagsbetreuung des Fördervereins ist, fiel im Schulalltag auf, dass Schülerinnen und Schüler vermehrt die Neuanschaffung von Unterrichtsmaterial nicht mehr leisten konnten.

Spendenaufruf für das Projekt „Federmäppchen“

Christina Böhm schilderte dieses Problem dem Förderverein und bat um Mittel für ihr neues Projekt „Federmäppchen“. Ein Sach-spendenaufruf an die Elternschaft befüllte die Regale und durch Zukauf von Schulmaterial durch den Förderverein füllte sich das Materiallager. Aber auch Fahrgeld für Schulausflüge kann oft nicht bezahlt werden. Angelehnt an die Klassenkasse wurde ein weiteres soziales Projekt vom Förderverein ins Leben gerufen.

Die „Klasse Kasse“ soll dem Lehrerkollegium einen einfachen, unbürokratischen Zugriff auf Bargeld ermöglichen, wenn kleine oder größere Sonderausgaben gleistet werden müssen, die ein Schüler selbst nicht auf-bringen kann. Mit beiden Projekten versucht der Förderverein für mehr Chancengleichheit im Schulalltag zu sorgen. Die Spende der Bürgerstiftung Landkreis Starnberg sichert die Fortführung der beiden Projekte. (kb)