Bundesfinanzminister Christian Lindner kommt nach Starnberg

Christian Lindner, FDP-Bundesvorsitzender und Bundesfinanzminister, spricht am Dienstag in Starnberg. © Britta Pedersen/dpa/Archivbild

Starnberg - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) spricht am Dienstag, 22. August, bei einer Kundgebung zur Landtagswahl in Starnberg.

Dabei ist auch Martin Hagen, der Fraktionsvorsitzende der FDP im Bayerischen Landtag. Bevor die beiden Politiker in den Bayerischen Hof weiterfahren, um dort bei „Marktwort lädt ein“ diskutieren, sind sie in Starnberg zu Gast. Die Kundgebung der FDP findet an der „Wiege von Starnberg“ in der Bahnhofstraße 1 in Starnberg statt. Beginn ist um 11.15 Uhr.

Finanzminister Lindner fährt nach München weiter

Einen weiteren Termin nehmen die FDP-Politiker am Dienstag wahr: Anlässlich des Beitritts Christian Lindners in den Bayerischen Jagdverein sind sie am Abend zu Besuch beim Jagdverband Bayern. (kb)