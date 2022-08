Bundestagsabgeordneter Pilsinger zu Besuch bei der Dr. Hönle AG in Gillching

Der Vorstand der Dr. Hönle AG begrüßt Stephan Pilsinger im Unternehmen: von links Rainer Pumpe, Stephan Pilsinger, MdB und Norbert Haimerl. © Dr. Hönle AG

Landkreis - Der Bundestagsabgeordnete Stephan Pilsinger informiert sich bei seinem Besuch des UV-Experten Dr. Hönle AG über Wirkung und Einsatzmöglichkeiten der UVC-Entkeimung.

Auf Einladung der Dr. Hönle AG besichtigte der Bundestagsabgeordnete und Gesundheitsexperte der CSU Stephan Pilsinger, am Mittwoch, den 27. Juli 2022, die Zentrale des Herstellers von UVC-Luftentkeimungssystemen in Gilching.

Im Mittelpunkt des Austauschs mit den beiden Vorständen der Dr. Hönle AG, Norbert Haimerl und Rainer Pumpe, stand die Luftentkeimungstechnologie mittels UVC-Strahlung und deren hohe Wirksamkeit und Sicherheit in der Anwendung. Die Technologie, die insbesondere vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie Erfolge feiert, ist in der Lage, das Infektionsrisiko in Räumen massiv zu senken. Das gilt nicht nur für Coronaviren, sondern auch für die meisten anderen luftgetragenen Keime wie etwa Grippeviren. UVC-Entkeimung schützt konsequent vor Ansteckung und ist damit ein wichtiger Baustein für Hygienekonzepte.

„Im Ausland ist man in Sachen Lufthygiene sehr viel weiter als bei uns, beklagte der Arzt Stephan Pilsinger,“ der großes Interesse an Thematik und Technologie zeigte. „Das steht einem Land wie Deutschland nicht gut zu Gesicht.“Bei seinem Besuch konnte sich der CSU-Politiker persönlich von der einfachen Bedienung und geräuscharmen Luftreinigung der SteriWhite Air Q-Geräteserie überzeugen.Norbert Haimerl und sein Vorstandskollege Rainer Pumpe verwiesen auf die gute Evidenzlage der Technologie: „Unsere Entkeimungsgeräte können nachweislich bis zu 99,99% der Corona-Viren eliminieren. Sie helfen dabei, das Zusammenkommen von Personen in Räumen entscheidend sicherer zu machen, verhindern Infektionen, ob in der Freizeit, in der Pflege, in der Schule oder im Büro,“ so Technik-Vorstand Rainer Pumpe. „Und das ist nicht nur gut für die Gesundheit, sondern auch für unsere Wirtschaft,“ wie Finanzvorstand Norbert Haimerl ergänzte.



Die durch Infektionskrankheiten bedingten Krankenkosten und Arbeitsausfälle überstiegen eine Ausstattung der Räumlichkeiten mit UVC-Luftentkeimungsgeräten um ein Weites. Stephan Pilsinger, der neben seinen politischen Ämtern weiterhin als Hausarzt praktiziert, bestätigte die Bedeutung der Lufthygiene für die Bewältigung der gegenwärtigen Pandemie und darüber hinaus: „Neben den bekannten Konzepten und Maßnahmen, allen voran dem Impfen, müssen wir stärker auch auf technologische Lösungen setzen. Die Luftentkeimung mittels UVC-Strahlung kann dabei einen soliden Baustein zukünftiger Hygienekonzepte darstellen.“ Im Rahmen eines Rundgangs durch die Produktion, lernte der Abgeordnete weitere Tätigkeitsfelder des 1976 gegründete UV-Experten Hönle kennen, darunter die Härtung von Farben, Lacken und Klebstoffen sowie die Sonnensimulation. „Ich freue mich sehr, dass mit der Dr. Hönle AG ein weiterer bayerischer Global-Player vor den Toren Münchens sitzt,“ so Stephan Pilsinger. Besonders beeindruckt zeigte er sich von der Bandbreite der Anwendungen von UV-Technologie, aber auch von der hohen Fertigungstiefe des Unternehmens. Diese reicht von der UV-Lampenproduktion und hauseigenen LED-Bestückung bis hin zum Bau von Sonderanlagen inklusive Elektronik.

