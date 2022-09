Buntes Herbstprogramm mit Konzerten, Comedy und Theater in der alten Brauerei in Stegen

Die Formation „San 2“ sorgt in der alten Brauerei in Stegen für Gänsehautmomente. © Groundlift Studio

Stegen – Konzerte, Lesung, Theater, Comedy, Party. Die Groundlift Ammersee Live Studios in der Alten Brauerei Stegen starten mit einem fulminanten Programm in den Herbst. In den kommenden Monaten stehen hochkarätige Events im Kalender – von Jazz Rock, Pop, Comedy, Kabarett bis Techno.

Fast jedes Wochenende wird etwas geboten, unter anderem mit Mirja Regensburg, Tom Hauser, den Munich Harmonists und Ami Warning. „Nach den schwierigen Pandemiejahren legen wir jetzt richtig los. Unser Anliegen ist es, im Fünfseenland diese wunderbaren Theater- und Studioräume als Ort der Kultur fest zu etablieren“, betont Groundlift-Geschäftsführer Daniel Betz.

Fans können sich zum Auftakt am Sonntag, 11. September auf das Folk Blues-Konzert mit Oliver Mally und Peter Schneider freuen. Mit zwei akustischen Gitarren, einer Mundharmonika und der Stimme von Oliver Mally werden die beiden Bluesfachmänner ihr Publikum in Bann schlagen. Am 16. September laden die Groundlift Studios auf eine Reise in die Welt des Balkans ein – von Polka und Ska bis hin zu osteuropäischen Klezmer- und Balkanklängen. Ammersee Balkan Vibes! Auf zwei Areas sorgen die beiden kultigen Bands „Balkanauten“ und „Treibauf“ sowie DJ Rupidoo und Djredo mit zauberhaften Visual-Projektionen in der Alten Brauerei ordentlich für Stimmung. „Unter dem Motto ,gemeinsam feiern, gemeinsam essen‘ wollen wir den Sommer verabschieden und den Herbst begrüßen“, erläutert Daniel Betz. Sein Team bietet dazu einen speziellen Service: Am Ammersee-West- und Ostufer wird ein Bus-Shuttle nach Stegen und zurück eingerichtet.



Opern-Geschichten und Stand-Up-Comedy

Am 17. September können Fans klassischer Musik Zeuge von einzigartiger Opern-Geschichte sein, wenn sie erleben, wie die Opern von La Triviata unter Mitwirkung des Publikums entstehen. Kurzweilige Musiktheater-Improvisation vom Feinsten! Am 18. September steht Stand-Up-Comedian Mirja Regensburg – bekannt aus ihrer SWR-Show – mit ihrem Programm „Im nächsten Leben werd‘ ich Mann!“ auf der Bühne und präsentiert eine kleine Hommage an das vermeintlich „starke“ Geschlecht.

„Offenes Herz“ von Tom Hauser

Sein neues Album „Offenes Herz“ präsentiert der Singer-Songwriter Tom Hauser am 23. September in der Alten Brauerei. Von diesem Album hat Tom bereits sechs Singles released und ist damit in fünf offiziellen Spotify Playlisten in die Top 10 der „internationalen Charts“ gelandet. Fans von MTV unplugged dürfen sich den ganz exklusiven Konzertabend mit San2 unplugged am 25. September nicht entgehen lassen. Hier wird das Publikum, das zusammen mit Ausnahmesänger San2 auf der Bühne sitzt, live eine erstklassige Videoproduktion miterleben. Ein gehaltvolles Programm mit viel Rhythm & Blues und Blues & Soul, bei dem sich Sebastian Schwarzenberger und Louis Thomass die musikalischen Bälle zuspielen und der dreistimmige Gesang für echte Gänsehautmomente sorgt. Später gesellt sich Boogiepianist und Mitglied der Spider Murphy Gang Ludwig Seuss dazu.



Mit zahlreichen weiteren Highlights wird das Programm im Oktober fortgesetzt. Achtung, fast alle Konzerte beginnen um 20 Uhr. Das komplette Kulturprogramm, alle Infos, Ticketpreise und Ticketverkauf ist online zu finden unter www.groundlift.de/events. (kb)