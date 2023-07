Buntes Programm zum Jubiläum der Stadtbücherei Starnberg

Nicht nur Bücher kann man sich in Ruhe aussuchen bei der Veranstaltung anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Stadtbücherei Starnberg. (Symbolfoto) © Zoonar/gopixa/Imago

Starnberg - Die Stadtbücherei in Starnberg ist am Samstag länger geöffnet und bietet für Kinder und Erwachsene ein tolles Programm zum 30-jährigen Jubiläum.

Am Samstag, 22. Juli, findet über die regulären Öffnungszeiten hinaus von 10 bis 16 Uhr folgendes Jubiläumsprogramm statt: Medienflohmarkt mit Kaffee und Kuchen. Die besten Schnäppchen lassen sich gleich zu Beginn machen. Jubiläumstüten: Der Inhalt bleibt bis zum Ausleihen der Tüte eine Überraschung. Dadurch entdeckt vielleicht der ein oder andere Leser ein Buch, das er sich am Bibliotheksregal so nicht ausgesucht hätte.

Neben der Möglichkeit sich selber zu überraschen, können die Tüten auch im Familien- und Freundeskreis für eine Überraschung sorgen. In der Tüte enthalten ist ein Roman, ein Sachbuch und exklusiv eine Postkarte zum Jubiläum der Bücherei. Die Tüten stehen über den Jubiläumstag hinaus die ganzen Sommerferien zur Ausleihe bereit. Zwischen 11 und 12 Uhr sowie zwischen 15 und 16 Uhr wird Kindern ab vier Jahren vorgelesen.



MINT-Experimente für kleine Forscher in der Starnberger Bücherei

Zwischen 10 und 11 Uhr sowie zwischen 13 und 14 Uhr finden MINT-Experimente für Kinder ab acht Jahren statt. Hierbei werden kleine Forscher bei naturwissenschaftlichen Versuchen angeleitet. Zwischen 12 und 13 Uhr sowie zwischen 14 und 15 Uhr können Kinder ab sechss Jahren das Makey-Makey-Experimentierset aus der Bibliothek der Dinge ausprobieren. „Lasst euch überraschen, welche Gegenstände ihr verwenden könnt, um mit einem Computer zu kommunizieren“ lautet die Devise. Kinder, die sich an diesem Tag zum Sommerferien-Leseclub anmelden, können einen extra Stempel in ihrem Sommer-Journal sammeln, indem sie sich einen individuellen Button basteln. Selbstverständlich ist der reguläre Ausleihbetrieb an diesem Tag auch bis 16 Uhr möglich, sodass man mehr Zeit zum Stöbern und Ausleihen hat. Zudem hat man an diesem Tag die letzte Gelegenheit die Bilderausstellung zum Jubiläum anzusehen. (kb)