Buntes Sommerfestival im Landkreis Starnberg mit rund 130 ausgewählten Filmen

Rund 130 ausgewählte Filme präsentiert Matthias Helwig beim 16. Fünf Seen Filmfestival im Landkreis Starnberg. © Pavel Broz

Starnberg - Die 130 besten mitteleuropäischen Filme dieses Jahres, eine Eröffnungsfeier vor der reizvollen Alpenkulisse und viele prominente Gäste verspricht Festivalleiter Matthias Helwig beim 16. Fünf Seen Filmfestival an vier Spielorten im Landkreis Starnberg. Was vom 24. August bis 4. September geboten ist.

Das 16. Fünf Seen Filmfestival zeigt in Starnberg, Gauting, im Schloss Seefeld und in Weßling rund 130 der besten mitteleuropäischen Filme dieses Jahres, so der Veranstalter in einer Pressemitteilung. Viele davon feiern Premiere oder sind in Bayern sogar ausschließlich beim Fünf Seen Filmfestival zu sehen. Die Eröffnungsfeier findet am 24. August am Ufer des Starnberger Sees mit Blick auf die Alpen statt. In den folgenden elf Tagen erwartet das Publikum ein buntes Sommerfestival vor der atemberaubenden Kulisse der oberbayerischen Seen. Und nach drei Jahren findet am 29. August wieder die legendäre Dampferfahrt auf dem Starnberger See statt, mit Filmvorführungen im Schiff und auf dem Freiluftdeck.

Filmangebot bildet auch die Situation in der Welt

Die Gäste erwarten Abende in sommerlich-leichter Atmosphäre, doch inhaltlich spiegelt das Festival auch die dramatische Situation der Welt. Mehrere Filme spielen in der Ukraine, darunter Maryna Er Gorbachs Klondike, ein sensibles Drama über eine junge Familie, in deren Dorf in der Ostukraine 2014 der Krieg einzieht. Ein weiterer Fokus liegt auf Ländern, in denen Menschenrechte, Demokratie und Landeseinheit bedroht sind: Mehrere Filme geben etwa Einblicke in die südlichen Balkanstaaten Nordmazedonien, Kosovo und Albanien, darunter „Vera Dreams of the Sea“ und „Hive“. Aus allen Filmen, die Fragen von Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit behandeln, wird ein Werk reihenübergreifend mit dem Horizonte-Publikumspreis ausgezeichnet.

Filme über Menschenrechte und Klima-Initiativen

Zum zweiten Mal wird es die Reihe „Kino & Klima“ geben, die von der unabhängigen Initiative unserklima.jetzt von Anne und Alex Eichberger unterstützt wird. Sie lädt vom 25. bis 29. August dazu ein, sich im Kino über Aspekte des Klimawandels zu informieren, über die sich verändernde Welt und ihre schwindenden Ressourcen. Einer der sechs Filme der Reihe ist der international gefeierte Dokumentarfilm „Into the Ice“, der nach dem Festival Mitte September mit der Erzählstimme von Campino in die deutschen Kinos kommt: Regisseur Lars Ostenfeld begleitete Forscher, die in extremen Landschaften Grönlands ihr Leben riskieren, um direkt vor Ort den Klimawandel zu untersuchen. Robert Schabus porträtiert in seinem Film „Alpenland“ die Region und seine Menschen: Der Tourismus gibt vielen von ihnen Arbeit - und frisst die Natur auf. Zwei weitere Filme drehen sich um Fridays for Future, „Tout Commerce“ und „Rise up“. Daneben wird es in der Reihe „Kino & Klima“ Vorträge und Diskussionen geben, und parallel ist im Fünf Seen Land ein Klimacamp für Jugendliche geplant.

450 Einsendungen für den Kurzfilm-Wettbewerb

In der beliebten Kurzfilmreihe wurden aus rund 450 Einsendungen 27 Werke ausgewählt. Das Publikum bestimmt vom 25. bis 28. August in vier Programmen jeweils einen Sieger und entscheidet im Finale, wer mit dem Preis Goldenes Glühwürmchen ausgezeichnet wird. Eine Plattform bekommen auch die mittellangen Filme zwischen 20 und 60 Minuten: Dieses Jahr konkurrieren elf Filme um den Short Plus Award. Die Gewinner beider Reihen werden am 28. August ausgezeichnet.

Roter Teppich und Blitzlichtgewitter beim Fünf Seen Filmfestival in Starnberg

Neben den Filmen machen die Gespräche und Begegnungen das Fünf Seen Filmfestival aus. Auch in diesem Jahr werden zahlreiche prominente Gäste aus der Filmbranche mit dem Publikum über ihre Werke und das Filmemachen diskutieren - und das in der entspannten, persönlichen und herzlichen Atmosphäre des Festivals an den Seen, fernab von roten Teppichen und Blitzlicht. An jedem Abend um 19 Uhr sprechen unter dem Titel „Meet the Festival“ Filmschaffende über ihre Werke. Diese Filmgespräche finden im Kino Breitwand in Gauting statt, der Eintritt ist frei.

Cocktailabend, Konzerte, kulinarisches Kino

Der Höhepunkt der Festival-Talks ist das traditionsreiche Filmgespräch am See in der Akademie für Politische Bildung in Tutzing (4. September). Außerdem gibt es beim Festival ein Rahmenprogramm mit Konzerten, einem Cocktailabend, kulinarischem Kino, einem Filmquiz-Abend und vielem mehr.

Festivalleiter Matthias Helwig: Es geht dem Kino nicht gut, nach zwei Jahren Pandemie bleiben viele der früheren Gäste noch fern. Wir kämpfen leidenschaftlich dafür, sie zurückzugewinnen! Das Fünf Seen Filmfestival soll möglichst viele Menschen erreichen, auf unterschiedlichsten Wegen: mit hervorragenden, wichtigen Filmen, mit einem tollen, vielfältigen Rahmenprogramm und mit prominenten Gästen, die für das Publikum hier nahbarer sind als überall sonst. Das Festival und das Kino bieten, was zu Hause beim Streamen nicht möglich ist: Die Menschen kommen zusammen, sehen intensive Bilder und reden miteinander.

Fünf Seen Filmfestival - eines der drei größten in Süddeutschland

Das Fünf Seen Filmfestival ist eines der drei größten Filmfestivals Süddeutschlands, in den vergangenen Jahren kamen rund 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und jeweils mehr als 100 Filmschaffende. Die diesjährigen Gäste werden in den nächsten Wochen bekanntgegeben, wie auch die Preisträgerin des renommierten Hannelore-Elsner-Preises, der Ehrengast des diesjährigen Festivals und das Programm der Hauptreihen. Zur Einstimmung auf das Fünf Seen Filmfestival findet ab dem 29. Juli wieder das Open Air Kino Starnberg im dortigen Seebad statt.



