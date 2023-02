Busfahrer zeigt sich selbst wegen Unfallflucht an

Mit einem Bus der Linie 900 soll ein Busfahrer einen Grenzpfosten erwischt haben © MVV

Gilching - Ein 59-jähriger Busfahrer hat sich zwei Wochen nach einem Unfall selbst bei der Polizei in Gauting angezeigt. Er geht von einer selbst begangenen vermeintlichen Unfallflucht aus.

Der Busfahrer gab in seiner Vernehmung an, dass er zur Tatzeit - am Dienstag, 10. Januar 2023 gegen 14.30 Uhr - mit seinem MVV-Bus der Linie X 900 vom Parkplatz am Gewerbegebiet Süd in Gilching in Fahrtrichtung Dornierstraße ausfahren wollte. Während einer Rechtskurve, die er befuhr, erschrak er sich nach seinen Angaben vor einem entgegenkommenden Fahrradfahrer und lenkte den Bus, stärker als beabsichtig, nach rechts ein. Dadurch touchierte er einen auf dem Parkplatz stehenden rot-weißen Pfosten und rammte diesen mit der rechten Seite seines Busses, wodurch ein Sachschaden von mehreren tausend Euro an dem Fahrzeug entstand.

Zeugenaufruf: Fahrgäste in dem besagten Bus der Linie X 900, die einen Fahrradfahrer am 10. Januar gegen 14.30 Uhr gesehen haben, der für das Ausweichmanöver des Busfahrers auf dem Parkplatz möglicherweise verantwortlich war, werden gebeten, sich bei der Gautinger Polizei unter Telefon 089/89 31 330 zu melden.