Buswendeplatz in Leutstetten in der Diskussion

Von: Thomas Lochte

Teilen

Wo in Leutstetten sollen die Linienbusse künftig wenden? Darüber spricht der Ferienausschuss in Starnberg. (Symbolfoto) © Frank Rumpenhorst / dpa

Starnberg – Zum Fahrplanwechsel 2023/24 wird die städtische Buslinie Leutstetten nicht mehr von Wangen aus anfahren, sondern von Starnberg beziehungsweise dem Würmtal.

Dies hat zur Folge, dass in Leutstetten selbst ein Buswendeplatz für die neue Linie erforderlich ist. In der Ortsteilbürgerversammlung vor Kurzem gab es Widerstand gegen die von der Stadt favorisierten Standort auf Flurnummer 476 – vielen Anwohnern wäre ein Wendeplatz an einem der Dorfränder lieber.

Warum am Ende nur Flurnummer 476 in Leutstetten übrig bleibt

Als sich am Montag der Ferienausschuss (quasi der verkleinerte Stadtrat während der Sommerpause) mit dem Thema befassen musste, berichtete die Verwaltung von wenig ergiebigen Gesprächen, die man mit Leutstettener Grundstücksbesitzern wegen der ins Auge gefassten Alternativen geführt habe: „Mit einer Ausnahme“, so hieß es, hätte sich niemand bereit erklärt, für den benötigten Wendeplatz Fläche abzutreten beziehungsweise seine Zustimmung zu den benötigten rund 500 Quadratmetern zu geben – so blieb nur Flurnummer 476 übrig, weil sich dort auch mögliche Entwässerungsprobleme bei Starkregen handeln ließen, so Stadtbaumeister Stefan Weinl. Zur Sitzung selbst waren anscheinend auch etliche Leutstettener gekommen, um die Diskussion zu verfolgen. Als es zur Abstimmung über den von der Stadt ausgewählten Buswendeplatz kam, rief einer von ihnen dazwischen, er verlange „namentliche Abstimmung“. Bürgermeister Patrick Janik rief den Mann zur Ordnung und erklärte ihm, dass Besucher der Sitzung derlei nicht von außen zu fordern hätten. Als dann der erwählte Standort einstimmig (13:0) bestätigt worden war, fügte Janik an, damit sei ja auch der „Namentlichkeit“ Genüge getan.

Wohin mit dem Buswendeplatz in Leutstetten?

Franz Heidinger (Bürgerliste Starnberg) hatte zuvor gewarnt, man dürfe das mit den potenziellen Überschwemmungsszenarien bei eine versiegelten Buswendeplatz trotz des nahen Kanals nicht unterschätzen: Wenn der Kanal wegen Schwemmgut plötzlich dicht sei, brauche es unbedingt „vorgeschaltete Einlaufkästen“, so Heidinger. Rathauschef Janik machte an dieser Stelle der Debatte klar, dass es „nicht mehr um das Ob, sondern nur noch um das Wo“ gehen könne – der Buswendeplatz für Leutstetten werde zwingend benötigt. Hinsichtlich des nun ausgewählten Standorts im Landschaftsschutzgebiet (Fläche 476 liegt am Ende einer ausgebauten Dorfstraße in Richtung Wanderweg Villa Rustica) erklärte Stadtbaumeister Weinl, man werde hierfür „wegen einer Einzelbaumaßnahme die Befreiung beantragen“ – das Landratsamt als Genehmigungsbehörde werde da sicherlich keine Steine in den Weg legen, weil auch sie an einem funktionierenden Busliniennetz interessiert sei.

Stadt will auf die Wünsche der Leutstettener Bürger eingehen

Kerstin Täubner-Benicke (Grüne) fragte nach dem Flächenverbrauch für den zu befestigenden Wendeplatz und erhielt zur Antwort die erwähnten „rund 500 Quadratmeter“. Eva Pfister (Bündnis Mitte Starnberg) wollte wissen, ob die Baumaßnahme förderfähig sei: Seitens der Verwaltung hieß es am Montag, dass dies voraussichtlich möglich sei. Angelika Kammerl (CSU) berichtete von der Ortsteilbürgerversammlung noch, dass Eltern darum gebeten hatten, die Möglichkeit eines Kinderspielplatzes in unmittelbarer Nähe des Wendeplatzes ebenfalls zu prüfen. Tim Weidner (SPD) sprach davon, die Schaffung des Buswendeplatzes diene „dem Gemeinwohl“ und liege „in unser aller Interesse“, um den öffentlichen Personennahverkehr in diesem Bereich des Landkreises aufrecht zu erhalten. Weidner schlug zudem vor, eine Art Moratorium zu beschließen: Bis die Baumaßnahme umgesetzt werde, dauere es ja noch ein wenig, da könne man bei der nächsten (Ortsteil-) oder Gesamtbürgerversammlung (Oktober) von Stadtseite ja noch einmal auf die Wünsche der Leutstettener Bürger eingehen. So wurde es dann einhellig beschlossen.