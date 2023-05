E-Call-Funktion im Pkw löst bei Unfall in Starnberg großen Feuerwehr-Einsatz aus

Eine digitale Funktion im Pkw löst in Starnberg einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. (Symbolbild) © IMAGO / Wolfgang Maria Weber

Starnberg - Bei einem Unfall in Starnberg kommt die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen. Gebraucht werden jedoch nicht alle Einsatzwagen. Ausgelöst wird die Alarmierung von der E-Call-Funktion im Pkw der Unfallverursacherin und zudem von ihr selbst.

Die bei neuen Pkw vorgeschriebene E-Call-Funktion soll helfen, bei schweren Unfällen schnell Hilfe zu holen. Wenn die Notrufzentrale des Herstellers keinen Kontakt zum Fahrer herstellen kann, wird die jeweilige Leitstelle verständigt, erklärt die Polizeiinspektion Starnberg. So geschehen am Donnerstagvormittag bei einem Unfall in Starnberg.

Eine 36-jährige Autofahrerin aus Münchener wollte gegen 10.50 Uhr in Starnberg von der Moosstraße nach links in die Petersbrunner Straße einbiegen. Hierbei übersah sie den Pkw einer 50-jährigen Frau aus dem Landkreis Weilheim, die in Richtung Recyclinghof fuhr. Nach dem Zusammenstoß klagte die 50-Jährige über Schmerzen im Nackenbereich und wurde zur weiteren Untersuchung ins Klinikum gebracht. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzen die eingesetzten Beamten auf 6.000 Euro.

Unklare Unfallsituation in Starnberg: Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen am Unfallort

Aufgrund des Unfalls wurde der E-Call der Unfallverursacherin ausgelöst. Da diese zu dem Zeitpunkt bereits den Polizeinotruf gewählt hatte, konnte sie auf den automatischen Anruf nicht reagieren, weshalb aufgrund der unklaren Lage die Feuerwehr Starnberg mit mehreren Fahrzeugen ausrückte, jedoch nicht so stark eingreifen musste wie zunächst befürchtet. (kb)