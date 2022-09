Centrum in Starnberg wieder verkauft

Teilen

Das Centrum hat einen neuen Inhaber, der mit Architekten ein neues Konzept erstellen will. © Photographer: Andrea Jaksch

Starnberg – Das Centrum in Starnberg ist wieder einmal verkauft worden – diesmal an eine Firma aus Baden-Baden, hinter der ein Mann steht, der „das Rückgrat hat, dieses zu modernisieren“, erklärte Lukas Schwaiger von LS Real Estate in München.

Als dieser nämlich zum ersten Mal vor Ort war, fragte er sich, wann die verstecke Kamera denn um die Ecke kommen würde. Die chinesische Eigentümerin wusste nicht einmal die Größe des Objekts, noch konnte sie Angaben zur Nebenkostenabrechnung machen. „Sie hatte keine Erfahrung mit Immobilien. Es wurde versucht mit eigenen Handwerkern semi-professinell Arbeiten zu verrichten, die dann auch nur halb zu Ende gebracht wurden“, erklärte der 20-jährige Immobilienwirt.



Es braucht ein neues Konzept, das die Menschen anzieht. Unter anderem sieht Schwaiger vielleicht eine Gastronomie oder einen Publikumsmagneten, damit die Leute erst mal wieder hineinkommen. Das nächste „Problem“, das der neue Besitzer hat, sind die Stellflächen. Es gibt nämlich keine. Die Parkgarage wurde damals an einen anderen Interessenten verkauft. Es muss ein neues Konzept her, und zwar sehr bald. Allein schon der Brandschutz ist total überholt. „Da wird man sicherlich eine Million Euro brauchen, um den auf den neuesten Stand zu bringen“, meint Schwaiger. Der Käufer möchte sich für eine positive Entwicklung des Centrums einsetzen. „Er will etwas erreichen und für Starnberg etwas schaffen, was zu dem Ort passt“, erklärte der Immobilienwirt.

50 bis 60 Interessenten hatte Schwaiger für das Objekt, welches etwa fünf Monate auf dem Markt war, bis es verkauft wurde. „Das ist schon recht schnell für so eine Immobilie.“ Über den Kaufpreis wollte der junge Makler nicht viel sagen, außer das es zum üblichen „Starnberger Quadratmeterpreis“ verkauft wurde. Laut dem 20-Jährigen war es schwer einen anderen Wert zu ermitteln, weil bestimmte Werte des Gebäudes gefehlt haben.

Im Internet war das Centrum für 3,5 Millionen Euro angeboten – dieses besteht aus 2.200 Quadratmeter Gesamtfläche und 1.700 Quadratmeter Nutzfläche. abu