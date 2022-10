Für Kinder größere Attraktionen schaffen

Die City Initiative Starnberg hat einen neuen Vorstand und viele Ideen

Von: Alma Bucher

Die neuen Mitglieder der City Initiative Starnberg: Manuela Keiler, Petra Hergenröther-Magenau, Linda Kadner, Bürgermeister Patrick Janik, Corinna Hjorth, Standortförderin Sarah Buckel und Annette von Nordeck. © Lisa Livancic

Starnberg - Im Mai diesen Jahres bekam die City Initiative Starnberg einen neuen Vorstand, der mit neuem Wind und vielen Ideen alle Gewerbetreibenden in Starnberg repräsentieren und sichtbarer machen möchte. Ganz wichtig dafür ist es allerdings noch mehr neue Mitglieder anzuwerben.

Corinna Hjorth ist Inhaberin des Modegeschäfts „Zauberhaft deluxe“ und lebt seit über 20 Jahren in Starnberg. Sie übernahm dieses Jahr den Vorstandsvorsitz von Jan Thunig. Hjorth übernimmt das Amt mit großen Zielen und viel Elan: „Wir möchten eine kontinuierlichere Kundenfrequenz erreichen und einen besseren Branchenmix schaffen, um so Starnberg zu einer attraktiven Einkaufsstadt zu machen“, erklärt die neue Vorstandsvorsitzende.

Aus dem Dornröschenschlaf erwachen

Der Bürgermeister Patrick Janik, der als kooptierter Vorstand in der City Initiative mitwirkt, freut sich über die Runderneuerung des Vorstands. Die Bemühungen seien sehr wichtig, da die Stadt nur als unterstützender Faktor wirken, aber nicht alle Ziele selbst verwirklichen kann. Diese Form einer Bürgerschaft, die sich für ihre Interessen engagiert und in enger Kooperation mit der Stadt neue Wege geht, sei „der Weg der Zukunft“, so Janik. Da die Schlagkraft der City Initiative laut dem Bürgermeister in den letzten Jahren doch eher als überschaubar einzustufen war, freut er sich nun umso mehr, dass sie aus ihrem Dornröschenschlaf erwache. „Neue Anregungen und Zusammenarbeit waren und sind weiterhin hochwillkommen“, erklärt Janik. Der Vorstand teilt sich in mehrere einzelne Bereiche auf, die eine Leitung mit viel Erfahrung in dem Gebiet erfordern. So leitet Petra Hergenröther-Magenau den Vorstand für Social Media und Onlinevermarktung. Durch ihre Online Marketing Agentur DataAudience GmbH, die sie gemeinsam mit ihrem Mann führt, bringt sie sehr viel Erfahrung in der Branche mit. Nebenbei ist sie auch noch die Inhaberin der Firma Les Petites Fleurs -Rosen für die Ewigkeit in Starnberg. Ihr großes Ziel ist es, mehr Sichtbarkeit für die Händler in Starnberg zu erreichen.

Kontinuierlichere Kundenfrequenz und einen besseren Branchenmix

Ein weiteres Ziel der City Initiative ist es, Starnberg durch Events lebhafter zu gestalten und die Stadt so attraktiver zu machen. Genau dafür ist Linda Kadner als Vorstand für Veranstaltungen und Einbindung der Gastronomie/Hotellerie zuständig. Mit der Bubble Boutique STA schaffte sie als eine der Ersten nach der Coronapandemie wieder einen Treffpunkt für Jung und Alt.

Manuela Keiler leitet den Vorstand für Kreditorenbuchhaltung und Einbindung der gewerblichen Vermieterseite und war ebenfalls schon im letzten Vorstand Mitglied. Sie selbst vermietet den SMS Stadtmarkt in Starnberg und bringt durch die vorherige Vorstandsmitgliedschaft sehr viel Erfahrung mit. Den Vorstand für Kunst und Kreatives leitet die Galeristin Indi Herbst, die mit ihrem Atelier Indi Herbst Gallery & Porträtstudio nach eigenen Aussagen „den Kirchplatz indifiziert“. Um die vorrangigen Ziele wie eine kontinuierlichere Kundenfrequenz und einen besseren Branchenmix zu erzielen, sind für nächstes Jahr schon zwei große, mehrtägige Veranstaltungen geplant.



Für Kinder größere Attraktionen schaffen

An den diesjährigen Projekten wird schon mit Hochdruck gearbeitet. So wird es heuer einen Weihnachtsmarkt in Starnberg geben, bei dem die City Initiative sehr intensiv am Rahmenprogramm mitarbeiten wird. „Besonders für Kinder haben wir ein großes Angebot, wodurch auch Eltern und Großeltern miteingebunden werden“, erklärt Hjorth. Auch den Samstagsmarkt möchte der neue Vorstand zu einer größeren Attraktion machen. Durch mehr Verzehr-Stände und Orte zum Verweilen soll der Markt zu einem echten Treffpunkt für Bürger und Besucher werden.



Neue Mitglieder gesucht

Ein weiteres Projekt ist die Anpassung der Öffnungszeiten. Die City Initiative wünscht sich, dass alle Geschäfte zu gleichen Zeiten offen haben und möglicherweise sogar am Samstag bis 16 Uhr. Hier liege das Problem allerdings nicht bei dem Willen der Unternehmer selber, sondern bei dem Arbeitskräftemangel. „Wir möchten das Bild eines einheitlichen Starnbergs nach außen tragen“, erklärt von Nordeck. „Natürlich ist das die freie unternehmerische Entscheidung […], aber nur gemeinschaftlich macht es Sinn“, so die stellvertretende Vorstandsvorsitzende weiter. Um dieses einheitliche Bild und noch mehr zu erreichen, freut sich die City Initiative über jedes Mitglied. So können alle Wünsche berücksichtigt und die Aufgaben aufgeteilt werden. „Nur mit Vielen können wir Großes erreichen“, erklärt Hjorth. Lisa Livancic