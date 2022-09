Cleanup-Aktion des Hotel Vier Jahreszeiten in Starnberg

Teilen

Acht Helferinnen und Helfer und 29 Kilo Abfall. © Vier Jahreszeiten

Starnberg - Im Rahmen des World Cleanup Day am 17. September 2022 hat das Hotel Vier Jahreszeiten erfolgreich am 20. September die Seepromenade Starnberg vom Bahnhof Starnberg bis zum Badegelände in Percha von Müll befreit.

Die Aktion ist die größte Bürgerbewegung der Welt zur Beseitigung von Umweltverschmutzung und Plastikmüll. Letztes Jahr konnten mit der Hilfe von 14 Millionen Menschen weltweit 53 Tausend Tonnen Müll aus der Natur entfernt werden.



In diesem Jahr war das Certified Green zertifizierte Hotel Vier Jahreszeiten in Starnberg persönlich mit dabei und setzte ein starkes Zeichen für eine saubere, gesunde und müllfreie Umwelt. In drei Stunden hat das achtköpfige Cleanup-Team in acht Müllsäcken rund 29 Kilogramm Müll gesammelt – davon schätzungsweise 35 Prozent Plastik. Hinzu kamen ganze 1.352 Zigarettenstummel.

Sarah Wudy, HR-Beauftragte und Organisatorin des Events, berichtet: „Es ist erschreckend, wie viel Müll auf unserer schönen Promenade in die Natur geworfen wird. Wir freuen uns sehr, mit einem kleinen Team den World Cleanup Day unterstützen zu können und damit für einen rücksichtsvolleren Umgang mit unserer Stadt zu werben. Gerne sind wir nächstes Jahr wieder dabei.“