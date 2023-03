Comedian und Youtuber Addnfahrer kommt nach Starnberg

Comedian und Youtuber Addnfahrer aus dem Landkreis Bad Tölz kommt am Sonntag nach Starnberg in die Schlossberghalle. © BrotZeit&Spiele

Starnberg - Der Comedian und Youtuber Addnfahrer ist ein Phänomen, dem der Sprung aus der virtuellen Welt von Facebook und Instagram auf die Bühnen Deutschlands gelungen ist. Am Sonntag, 5. März, tritt er in der Schlossberghalle in Starnberg auf.

Seine launigen Monologe, aufgenommen mit der Smartphone-Kamera kommen richtig gut an. Mit seinem authentischen Frohsinn und seiner ganz eigenen Art, Geschichten zu erzählen, erobert er sein Publikum. In der Starnberger Schlossberghalle präsentiert der 28-jährige Comedian aus dem Landkreis Bad Tölz am Sonntag, 5. März, sein Programm „S´Lem i koa Nudlsubbn“.

Addnfahrer mit Hut und orangefarbenen Hosenträgern

Die Karriere von Addnfahrer begann 2015 in den sozialen Medien mit einem einfachen Video, das er aus Spaß mit einem guten Freund gedreht hat. Daraus erwuchs in kurzer Zeit eine große Fangemeinde und eine eigene Marke, der Addnfahrer mit Hut und orangefarbenen Hosenträgern. Sein bekanntestes Video „Dr. Sommer“ erreichte bisher über 15 Millionen Menschen. Dazu kommen fast 700.000 Fans auf Facebook, knapp 150.000 Follower auf Instagram und 6,5 Millionen Views auf Youtube.

Geschichten aus dem boarischen Leben

„S`Lem is koa Nudslubbn” als Programmtitel verspricht und hält Geschichten aus dem „boarischen“ Leben von der Kindheit und Jugend bis zum Urlaub in Thailand mit der ersten festen Freundin. Und Dr. Sommer darf natürlich auch nicht fehlen!

Einlass ist um 18.30 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Alle Infos, auch über weitere Vorstellungen und die Spielorte unter www.brotzeitundspiele.de. Tickets: www.kartenengl.de. (kb)