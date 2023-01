Coole Choreos und super Stimmung beim Krönungsball in Pöcking

Die Krönung war eines der vielen Highlights auf diesem Ball. © Privat

Pöcking - Endlich wieder Fasching feiern, das wünschten sich alle Aktiven des Pöckinger Faschingsclub und am 7. Januar war es endlich wieder soweit. Im liebevoll geschmückten Beccult feierten die rund 170 Gäste ausgiebig zu Klängen der Showband „4GoodNews“ und wenn sie gerade nicht selber das Tanzbein schwangen, schauten sie den PFC-Aktiven beim Tanzen zu.

Zu dem Song „United“ von Alex Christensen startete der Abend und nach und nach kam ein PFC-Tänzer nach dem Anderen durch den roten Vorhang. Am Ende sah man, das die zwei faschingsfreien Jahre dem Verein nicht schadeten! Es gab sie noch, die Aktiven, die sehnsüchtig auf ihren Auftritt warteten. Nach der Balleröffnung durch das Prinzenpaar 2020, Markus Repert & Julia Zachmann, gehörte die Tanzfläche erstmal dem Publikum.



Aktive des Pöckinger Faschingsclubs warten sehnsüchtig auf Auftritte

Im Mittelpunkt standen an diesem Abend natürlich die zu krönenden Prinzenpaare des Vereins. Um 20.45 Uhr sollte der Moment gekommen sein. Die Regenten der Saison 2023 wurden von ihren Vorgängern gekrönt. Ab sofort regieren in Pöcking das Kinderprinzenpaar Irianyi I. (Holzweißig Perez) und Matteo I. (Flath) sowie das Prinzenpaar Victoria I. (Curth) und Deniz I. (Türkmen). Mit ihren Reden hatten sie das Publikum gleich auf ihrer Seite. Matteo folgt somit seinem großen Bruder Maximo im Amt und Deniz und Victoria, die bereits gemeinsam im Fasching 2013 Kinderprinzenpaar waren, erfüllten sich mit diesem Abend einen Kindheitstraum.



Große Show der Kindergarde im Beccult in Pöcking

Irianyi und Matteo waren dann auch die ersten, die zusammen mit ihrer Kindergarde auf die Bühne durften. In weiß-blauen Kleidern zu Musik aus dem Film Vaiana vertanzten sie ihr Motto. Trainiert und einstudiert wurde das Ganze von Sabine Türkmen. Hier zeigte sich mal wieder, was auch schon die Kleinsten Tolles auf die Bühne bringen können.

Die Tanzgruppen des Pöckinger Faschingsclubs haben in dieser Saison viel zu bieten. © Privat

Weiter ging es dann direkt im Anschluss mit der Jugendgarde „mini mania“ die dieses Jahr unter dem Motto „Remix“ steht. Dabei tanzen die Mädels und ein einziger Junge zu alte bekannten Liedern mit neuen Einflüssen. Das es nur fünf Tänzer waren, tat der Show aber keinen Abbruch. Sie animierten das Publikum zum Mitklatschen. Die Show wurde wie auch vor zwei Jahren von Franziska Schwarz einstudiert.



Showtanzgruppe entführt Publikum in eine Märchenwelt

Das Highlight des Abends war dann wieder die PFC-Showtanzgruppe „the dancing mania“. Dieses Jahr entführten die Tänzer und Tänzerinnen das Publikum in die Märchenwelt. Hierbei wurde das Märchen „Cinderella“ vertanzt. Von der Fee, die Cinderella zum schönen Kleid verhalf, bis zum verlorenen Schuh, alles war in der Show vertreten. Nach vielen Irrungen und Wirrungen fand der Prinz dann seine Prinzessin und mit dem PP-Solo zu „Hold my Hand“ von Lady Gaga krönten sie die Show. Die Choreographie übernahm die 2. Präsidentin Franziska Curth, zusammen mit Sabine Türkmen (die auch für das Prinzenpaarsolo zuständig war).



Die Auftritte von „the dancing mania“ begeisterten das Publikum und sie bedankten sich mit großem Applaus. © Privat

Bis weit nach Mitternacht tanzten die Ballgäste dann noch weiter. Ein gelungener Auftakt für den PFC, dem in der kommenden Woche der ausverkaufte Schwarz-Weiß-Ball folgt. (kb).