Corona-Testzentrum in Gilching auch an Heiligabend und an den Weihnachtsfeiertagen geöffnet

Das Corona-Testzentrum in Gilching ist auch an den Weihnachtsfeiertagen geöffnet. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Gilching - Das Corona-Testzentrum des Landkreises Starnberg in Gilching ist an Heiligabennd über die Feiertage geöffnet. „Damit wollen wir unseren Bürgerinnen und Bürgern insbesondere Besuche in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen ermöglichen“, erklärt Landrat Stefan Frey.

Somit können sich Bürgerinnen und Bürger auch am Heiligabend, den Weihnachtsfeiertagen, Neujahr sowie am Heilig Dreikönigstag testen lassen. Aber auch nach diesen Tagen geht der Betrieb in Gilching weiter, zunächst bis Ende Februar.

Von Samstag, 24. Dezember bis Montag, 26. Dezember ist das Testzentrum Gilching jeweils von 8.30 bis 16.30 Uhr geöffnet, gleiches gilt für die Feiertage am 1. und 6. Januar. Natürlich ist das Testzentrum auch zu den sonst üblichen Öffnungszeiten in Betrieb. Informationen zu den Öffnungszeiten, den mitzubringenden Unterlagen sowie die Möglichkeit zur Terminbuchung enthält die Webseite www.coronatest-sta.de.

Corona-Testzentrum in Gilching bleibt bis Ende Februar 2023 bestehen

Das Testzentrum des Landkreises Starnberg in Gilching wird auf jeden Fall noch bis zum 28. Februar betrieben. Einen entsprechenden Beschluss hat der Ministerrat diese Woche gefasst. (kb)