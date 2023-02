Dämmplatten in Gautinger Tiefgarage beschädigt

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Gauting - Wieder werden Dämmplatten in einer Tiefgarage in Gauting mutwillig beschädigt. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Wie die Polizeiinspektion Gauting erklärt, war es nicht das erste Mal, dass in der Tiefgarage in der Schloßbergstraße 2 in Gauting Dämmplatten beschädigt wurden. Diesmal passierte der Vorfall am späten Freitagabend, gegen 23 Uhr.

Wer hat in der Tiefgarage in der Schloßbergstraße in Gauting etwas beobachtet?

Der dabei entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro beziffert. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können. Sie können sich unter Telefon 089/893133-0 melden. (kb)