Dank aufmerksamer Zeugen klärt die Polizei Starnberg drei Unfallfluchten auf

Drei Fälle von Unfallflucht am Starnberger See kann die Polizei aufklären. (Symbolfoto)

Percha und Tutzing

Starnberg/Tutzing - Aufmerksame Zeugen sorgen dafür, dass Unfallgeschädigte in Percha und Tutzing nicht auf den Reparaturkosten sitzen bleiben.

Wie die Polizei Starnberg erklärt, ereigneten sich zwei Unfallfluchten auf Parkplätzen im Schiffbauerweg in Percha. Am Samstag, gegen 14.30 Uhr, wurde durch das schwungvolle Türöffnen die Beifahrertür eines daneben geparkten Pkw beschädigt. Der 48-jährige Fahrer kümmerte sich nicht um die Schadensregulierung. Eine 35-jährige Münchnerin beobachtete den Vorfall und verständige die Polizei. An beiden Fahrzeugen mit Münchner Kennzeichen entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

Am Seebad in Tutzing Auto angefahren und geflüchtet

Zwei Damen aus München beobachteten gegen 18.20 Uhr, wie ein Fahrzeug beim Rückwärtsfahren gegen einen Motorroller stieß. Der Fahrer stieg aus, richtete den Roller wieder auf und fuhr davon. Der Sachschaden am Roller beträgt etwa 700 Euro. Geschädigt ist ein 18-Jähriger aus München.

Die dritte Unfallflucht ereignete sich gegen 17.50 Uhr am Parkplatz Seebad in Tutzing. Die Flucht wurde auch hier von einer jungen Münchnerin beobachtet. Am Parkrempler sind zwei Fahrzeuge mit Münchner Zulassung beteiligt, die Ermittlungen dauern an. (kb)