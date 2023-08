Darüber freut sich die Bürgerschaft in Gilching

Motorräder und Pkws kontrollierte die Polizei Gauting am Montagabend in Gilching und zog ein manipuliertes Fahrzeug aus dem Verkehr. (Symbolfoto) © Nicolas Armer/dpa

Gilching - Aufgrund zahlreicher Beschwerden aus der Gilchinger Bevölkerung über zu laute aufheulende Motorgeräusche von getunten PS-starken Fahrzeugen, hat die Gautinger Polizei zusammen mit der Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck am Montagabend erfolgreich Schwerpunktkontrollen durchgeführt.

Sie fanden am Montagabend insbesondere im Bereich einer in der Nähe der Autobahn befindlichen Tankstelle statt. Dabei wurden sowohl Motorräder als auch Pkws kontrolliert, die insbesondere dadurch auffielen, da sie sowohl optisch als auch technisch „optimiert waren“, wie die entsprechenden Fahrzeuge in der Szene beschrieben werden. Dabei fiel den geschulten Augen und Ohren der kontrollierenden Beamten gegen 17.30 Uhr ein 19-jähriger Mann aus Unterbrunn mit seinem Kleinkraftrad Simson auf. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten Mängel festgestellt werden.

Polizei entdeckt bei Kontrolle in Gilching Löcher an Kleinkraftrad-Auspuff

Zum einen hatte der junge Mann einige Löcher in seinen Auspuff gebohrt, damit die Maschine lauter war, zum zweiten hatte er technische Veränderungen am Zylinder und am Brems-/Kupplungsgriff vorgenommen. Diese Veränderungen führten in ihrer Gesamtheit zu einem Erlöschen der Betriebserlaubnis. Das Motorrad des Unterbrunners wurde daher in der Folge sichergestellt und bei der Polizeiinspektion Gauting in Verwahrung genommen. Dort wird es in dieser Woche von einem Sachverständigen des TÜV in Augenschein genommen. Bei den weiteren Kontrollen in der Nacht auf Mittwoch konnten keinerlei Verstöße mehr festgestellt werden, das heißt alle vorgenommenen optischen beziehungsweise technischen Veränderungen an den Fahrzeugen waren in den jeweiligen Fahrzeugscheinen eingetragen.

Die Gautinger Polizei ist bestrebt diese Kontrollen in naher Zukunft in Zusammenarbeit mit den Spezialisten der Fürstenfeldbrucker Verkehrspolizei fortzusetzen, um insbesondere auch präventiv ein Zeichen gegen etwaige illegale Autorennen in ihrem Dienstgebiet zu setzen. (kb)