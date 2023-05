Das Bahnhof-Projekt in Herrsching stockt

Von: Petra Straub

Der Bahnhof in Herrsching braucht dringend ein neues Gesicht. Derzeit macht sich der Gemeinderat Gedanken über ein Nutzungskonzept mit Läden, Wohnungen und einem ansprechenden gastronomischen Angebot. © Petra Straub

Herrsching - Es gibt immer noch keine Lösung beim Thema Neugestaltung des denkmalgeschützten Bahnhofs in Herrsching. Was der Gemeinderat jetzt plant.

Der Tagesordnungspunkt war in den Unterlagen mit einem Beschlussvorschlag versehen. Doch nach der Vorstellung der Planungsvarianten verständigte sich der Gemeinderat am Montagabend einstimmig darauf, vor der Entscheidung grundsätzliche Dinge zu klären. Fördermöglichkeiten etwa und den Einfluss einer finanziellen Beteiligung des künftigen Gaststätten-Pächters auf die Höhe der Zuschüsse. Auch über Nutzungsmöglichkeiten im Freien auf dem Gelände der Bahn will man sich vorab informieren.

Markthallen-Konzept contra Großgastronomie

Vor gut einem Jahr hatte das Gremium die Planung in Auftrag gegeben und im Januar dieses Jahres eine Nutzungsänderung beschlossen, um neben der Gastronomie im Parterre und dem Wohnraum darüber weitere gewerbliche und kulturelle Nutzungen in dem Gebäude der Gemeinde zu ermöglichen. Nicht durchsetzen konnten sich damals die Befürworter von frei zugänglichen Aufenthaltsflächen für Reisende, ebenfalls jene, die Raum für kulturelle Veranstaltungen unabhängig von der Gastronomie anregten. Einstimmig wurde damals jedoch festgelegt, die Toilettenanlage möglicherweise an anderer Stelle zu platzieren.

Grundlage der Diskussion am Montag waren nun drei Planungsvarianten. Vorgestellt wurden sie von den mit der Planung beauftragten „werkraum a“-Architekten Christoph Welsch und Philipp Streller aus Herrsching. Demnach kann sich in dem dreigliedrigen Gebäude Gewerbe sowohl im Parterre der dreistöckigen Bestandsgebäude im Norden oder Süden als auch in der Verbindungshalle ansiedeln. In der Halle in Form von mobilen und demontierbaren Verkaufsständen, ähnlich der Schrannenhalle in München. Die Kioske könnten dann auch wechselweise von Vereinen genutzt werden. Eine Gastronomie ist zudem in verschiedenen Ausführungen denkbar, im nördlichen Bau oder bei Mitnutzung der Halle dann im südlichen Trakt. Dann könnte - entsprechend einer dritten Variante - auch ein kleiner Teil der Halle als öffentlich zugängliche Wartehalle ausgebaut werden. Kulturelle Veranstaltungen würden dann jedoch wahrscheinlich ausschließlich im Gastro-Bereich stattfinden können.

Die öffentliche Toilette soll nicht mehr im Herrschinger Bahnhof untergebracht werden

Die Toilettenanlage im nördlichen Gebäude wollen die Ratsmitglieder am liebsten an einen anderen, nahen Standort auslagern, um den Betrieb im Bahnhof nicht zu stören. Welsch zeigte hierfür beispielhaft Bilder von robust gebauten und barrierefreien Objekten aus Stahl.

Pächter für Bahnhofsgastronomie in Herrsching gesucht

Am Ende einigte sich der Gemeinderat darauf, die Verwaltung erst zu einem späteren Zeitpunkt mit der notwendigen Sanierungsplanungen für Elektro, Heizung, Statik/Brandschutz und Bauphysik zu beauftragen. Vorher müsse klar sein, ob sich der Gastronom in einer Form finanziell beteiligen kann, ohne die Bezuschussung zu schmälern. Durch eine Investition verspricht sich die Kommune eine stärkere Bindung des Wirts zum Lokal und somit eine langfristige Zusammenarbeit. Aktuell ist jedoch noch kein Pächter im Gespräch. Interessierte dürften sich gerne melden, hieß es.

Mit der Bahn soll geklärt werden, ob der westliche Außenbereich auf dem ehemaligen Bahnsteig in Zukunft genutzt werden kann. Denn der Kommune schwebt vor, den Kienbach im Bahnhofsbereich erlebbar zu machen. Davon könnten dann auch die Besucherinnen und Besucher eines Biergartens am Bahnhof profitieren. Bauamtsleiter Guido Finster machte jedoch wenig Hoffnung auf eine baldige Klärung der Sachlage. In Vergangenheit seien Verhandlungen mit der Bahn oft „sehr schwierig“ gewesen, zudem habe man gelegentlich lange auf eine Reaktion des Unternehmens warten müssen. Wann der Herrschinger Bahnhof umgebaut wird und was die Sanierung kostet, ist derzeit noch völlig unklar. Von zehn Jahren war die Rede und von einem siebenstelligen Betrag bei den Investitionskosten.

Das sagen die Herrschinger Gemeinderatsmitglieder zum Bahnhof-Projekt

Christiane Gruber (Bürgergemeinschaft Herrsching) ist der Meinung, dass im Rahmen der Sanierung Außenpachtflächen angestrebt werden sollen. Sie erinnerte an die einstige Planung einer kleinen Bar in einem Zug „à la Bahnwärter Thiel“. Sie zieht die Gastronomie-Variante mit fester Gastronomie in einem der Kopfgebäude der Markthallen-Version mit Kiosken vor. Es sei schwierig, einen Gastro-Partner zu finden, gab Hans-Hermann Weinen (SPD) zu bedenken. Dieser müsse die Chance haben, mit seinem Betrieb Geld zu verdienen. Deshalb hält er die vorgeschlagene Kiosk-Variante mit Vereinsnutzung und fremder Trägerschaft für „sehr ambitioniert“. Den Pächter zeitnah ins Boot zu holen, ihn in Entscheidungen einzubinden und durch dessen Investitionen gegebenenfalls Kosten zu sparen, empfahl Architekt und Grünen-Gemeinderat Christoph Welsch, der glaubt, dass sich mit einer großflächigen Verpachtung der Wunsch nach einem Publikumsmagneten am ehesten verwirklichen lässt.

Bürgermeister Christian Schiller (fraktionslos) hatte die Idee, bei finanziellem Mitwirken des Wirts die Pacht entsprechend anzupassen. Er äußerte jedoch grundsätzliche Bedenken hinsichtlich der Finanzierbarkeit des Bahnhofsumbau in den nächsten zehn Jahren. Thomas Bader (CSU) geht von einer Investition von „mehreren Millionen Euro“ aus und kann sich vorstellen, dass eine finanzielle Beteiligung des Gastronoms „ein bisschen Entspannung“ und vielleicht auch einen früheren Baustart herbeiführen könnte. Auch seiner Ansicht nach kommt man mit Vereinsbeteiligung auf diesem Gebiet nicht weiter. Zur Vorsicht bei der Wirte-Beteiligung riet Anke Rasussen (Grüne), da sich die Gemeinde dadurch in eine Abhängigkeit begebe und in Vergangenheit schon Fehler bei Gastro-Verpachtungen gemacht habe. Leo Gruber (Bürgergemeinschaft) verwies auf das Konzept im Feldafinger Bahnhof mit Gastro-Bereich und der Möglichkeit der Durchführung von gemeindlichen Veranstaltungen in einem öffentlichen Saal. Dass dort nicht alles reibungslos verlaufe, wusste Bürgermeister Schiller zu berichten.