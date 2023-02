Das Bosco zeigt Ausstellung über „Mein Gauting“

Von: Oliver Puls

Auf der Suche nach identitätsstiftende Orte in Gauting. © Florian Holzherr

Gauting – „Wir schaffen einen Platz für Gauting“. So lautet der Titel einer Ausstellung im Bürger- und Kultursaal Bosco am kommenden Dienstag, 14. Februar, ab 20 Uhr (Eintritt frei, Anmeldung über das Theaterbüro)

Das Fotoprojekt „Mein Gauting“ hat gezeigt, dass es in Gauting zwar viele schöne Stellen gibt, aber keine Orte, die wirklich als identitätsstiftende Treffpunkte mit Aufenthaltsqualität funktionieren. Im Bosco glaubt man, dass direkt vor der Tür ein echtes Juwel schlummert und dass man aus dem Platz unmittelbar vor dem Bosco mehr machen kann, als einen Parkplatz. „Wir wollen mit einem Auftakt-Workshop gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürger jeden Alters in einen fantasievollen Prozess eintreten und begleitet von Experten im Laufe des Jahres 2023 Ideen für einen lebens- und liebenswerten Platz im Herzen Gautings erarbeiten“, heißt es in der Einladung. Infos unter Telefon 089/45238580.