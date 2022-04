Das Corona-Schnelltestzentrum in Gauting schließt

Teilen

Das Corona-Testzentrum des Landkreises Starnberg in Gauting ist nur noch bis Monatsende geöffnet. © Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Gauting - Das Corona-Schnelltestzentrum auf der Rathauswiese in Gauting schließt Ende des Monats. Was der Grund dafür ist.

Wie das Landratsamt Starnberg in einer Pressemitteilung berichtet, wird das vom Landkreis betriebene Schnellzentrum zum 30. April geschlossen. Grund dafür sei „die stark rückläufige Nachfrage nach Testungen“. Das beauftragte Unternehmen habe daher die Vereinbarung mit dem Landkreis gekündigt.

Die neue, am 3. April in Kraft getretene 16. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung sieht eine breite Bürgertestung nicht mehr vor. Folglich geht auch die Zahl der täglich durchgeführten Tests zurück. Waren es im Gautinger Testzentrum im Dezember 2021 durchschnittlich 116 Tests täglich mit in der Spitze über 200, so ging die Zahl im März bereits auf durchschnittlich 68 Tests zurück.

Seit April ist ein weiterer Rückgang zu verzeichnen. An manchen Tagen ließen sich hier nicht einmal mehr 30 Bürgerinnen und Bürger testen, der niedrigste Wert lag bei 16. Das mit der Durchführung beauftragte Unternehmen entschied sich daher den Betrieb einzustellen. Mit Blick auf die niedrigen Testzahlen und einem damit verbundenen wirtschaftlichen Betrieb der Landkreis wird der Landkreis keinen neuen Betreiber für den Standort in Gauting suchen.

Seit Inbetriebnahme vor einem Jahr über 18.000 Schnelltests durchgeführt

Seit April 2021 wurden über das landkreiseigene Testzentrum in Gauting Schnelltests angeboten. Seit dieser Zeit wurden hier etwa mehr als 18.000 Schnelltests durchgeführt.

Nach wie vor stehen jedoch verschiedene Apotheken und beauftragte Testzenten sowie das landkreiseigene Testzentrum in Gilching für Testungen zur Verfügung. Diese sind unter www.lk-starnberg.de/corona_testungen_impfungen zu finden.