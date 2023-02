Das Corona-Testzentrum in Gilching schließt Ende Februar

Das Corona-Testzentrum in Gilching schließt zum Ende Februar. © Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Gilching - Das letzte vom Landkreis Starnberg betriebene Testzentrum in Gilching wird mit Ablauf des 28. Februar seine Pforten schließen.

Mit Änderung der Testverordnung enden die Ansprüche auf einen kostenlosen Test zum 28. Februar, teilt das Landratsamt Starnberg mit. Eine Möglichkeit der Kostenübernahme des vom Landkreis betriebenen Testzentrums durch Bund oder den Freistaat bestehen ab März nicht mehr. Die letztmalige Gelegenheit für einen PCR-Test oder einen Schnelltest besteht am Montag, 27. Februar.

Immer weniger Nachfrage im Testzentrum Gilching

In den vergangenen zwei Jahren haben sich im Testzentrum Gilching knapp 75.000 Menschen mittels eines PCR- oder Schnelltests auf Covid-19 testen lassen. Manche benötigten ihn nur für den Besuch im Krankenhaus, andere gar täglich an ihrem Arbeitsplatz: fast drei Jahre lang führte am Corona-Test kaum ein Weg vorbei. Sinkende Inzidenz und geänderte Rechtslage sorgten aber zuletzt für immer weniger Nachfrage.

Die Testzahlen im Landkreis Starnberg sind im Dashboard des Landratsamtes unter https://www.lk-starnberg.de/corona_testzentren_dashboard ersichtlich. (kb)