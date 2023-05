„Das Ehrenamt ist unser Pfund in Andechs“

Von: Nilda Frangos

In Andechs werden Ehrenamtliche bei einem Empfang ausgezeichnet. Unser Bild zeigt sie mit Bürgermeister Georg Scheitz (vorne, 5.v.l.) und Landrat Stefan Frey (vorne r.). © Andrea Jaksch

Andechs – Ehrenamt ist kein beliebiges Hobby. Als selbstlose Helferinnen und Helfer halten die zahllosen Ehrenamtlichen unsere Gesellschaft zusammen. In Andechs wurden sie bei einem Ehrenamtsempfang in der Carl-Orff-Volksschule ausgezeichnet. Ganze 178 Einladungen verschickte das Rathaus im Vorfeld an verdiente Personen und Organisationen.

„Ihr Ehrenamtlichen seid ein ganz wichtiger Teil unserer Gesellschaft. Es ist schon enorm, wie man sich über Jahrzehnte engagiert“, betonte Bürgermeister Georg Scheitz im rappelvollen Schulfoyer. Er kennt zugleich den persönlichen Pluspunkt eines ehrenamtlichen Engagements: „Eigentlich geht es uns gut, weil es zufrieden macht.“



Bürgermeister Scheitz aus Andechs ist selbst ehrenamtlich aktiv

Scheitz weiß, wovon es spricht, schließlich ist der Rathausschaf seit seinem 16. Lebensjahr Aktiver bei der Freiwilligen Feuerwehr Erling und rückt auch heute noch aus, wenn Not am Mann ist. Ganze 18 Jahre lang war Scheitz zudem Feuerwehrvorstand und engagiert sich im Trachtenverein, Veteranenverein sowie im TSV Erling-Andechs. Scheitz ist froh, dass es trotz rund 180 erschienenen Personen weitaus mehr Ehrenamtliche sind, die sich in Andechs verdient machen. „Das sind heute bei Weitem nicht alle. Es wären eigentlich drei Mal so viele. Ehrenamt ist unser Pfund in Andechs.“ Auch Landrat Stefan Frey zeigte sich beeindruckt: „Sie sitzen hier, weil sie der Allgemeinheit etwas zurückgeben. Das gegenseitige Unterhaken wird immer wichtiger. Sie sind wirkliche Vorbilder für unsere Gesellschaft.“



Amphibienretter und Maikronen-Binderinnen werden in Andechs geehrt

Neben den Gemeinderäten und Repräsentanten der drei Feuerwehren fanden sich Ehrenamtliche unterschiedlicher Couleur zum Empfang ein. Mitglieder des Sozialbeirates und Asylhelfer waren ebenso zugegen wie die Einsatzleitung der Amphibienrettung, die Maikronen-Binderinnen, Ortsbäuerinnen und Ortsobmänner, Jagdvorstände sowie Ferienprogramm-Gestalterinnen. „Ärmel hochkrempeln hieß es auch für das fleißige Rathausteam, das den Gästen am Buffet allerlei Kulinarisches vom Caterer servierte. „Fast alle aus der Gemeindeverwaltung helfen heute“, so Bürgermeister-Assistentin Stephanie Widera. Mit Roland Hefter rief der Rathauschef einen Überraschungsgast auf die Bühne: „Einen, der im Leben steht, auf vielen Bühnen zu Hause ist, ob bei den Brettl-Spitzen oder nur mit der Gitarre, einer der im Stadtrat sitzt, der sich auch um die Bürger kümmert“. Der Liedermacher, Sänger Kabarettist, Schauspieler, ehrenamtliche Helfer und Münchner Stadtrat weiß aus Erfahrung: „Ohne Ehrenamt würde in unserer Gesellschaft nichts mehr funktionieren. Es gibt einem so viel Lebensfreude, wenn man anderen hilft.“ Hefter sorgte mit seinem humorig-musikalischen Auftritt für ausgelassene Stimmung.