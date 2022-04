„Das Geheimnis der siebten Welle“ wird derzeit in Weßling gedreht

Von: Michèle Kirner

Die Filmcrew um V.-Ingrun Finke (auf dem Foto links) freut sich über das neue Projekt. © Michèle Kirner

Weßling - Einmal kurz die Welt retten: V.-Ingrun Finke (60) hat ein neues Filmprojekt ins Leben gerufen. Diesmal wollen Bösewichte die Umwelt zerstören und die Welt mit Kriegen überziehen. Was die Guten freilich zu verhindern wissen. In dem Streifen „Das Geheimnis der siebten Welle – Ein magisches Abenteuer“ spielen etwa Tim-Loris (15) und Rosanna (13) Volkmann eine Hauptrolle. Unterstützt wurde die Weßlingerin beim Dreh von Künstler Florian Volkmann und Kameramann Michael Campos-Viola.

Wie bereits in der Vergangenheit arbeitet die Filmemacherin mit ihrer HD-Kamera und ohne Stativ mit Kindern und Jugendlichen aus Weßling, aus Deutschland und diesmal von verschiedenen Inseln. Mit Laien, die eigene Ideen in die Geschichten einstreuen. Die grobe Richtung gibt die 60-Jährige vor, die bereits gut drei Jahrzehnte im Geschäft ist. „Ich habe mir überlegt, was können wir tun, um die Welt besser zu machen“, erzählt die Weßlingerin. Sorge bereitet ihr die im Plastikmüll versinkenden Gewässer oder die mit Öl verschmutzten Weltmeere und der Krieg in der Ukraine. Diese Probleme sollen ihre Protagonisten lösen, beschloss sie. Ihnen stellte sie Bösewichte gegenüber, die versuchen, die Welt im Müll versinken zu lassen und mit Kriegen zu überziehen. Den Guten zur Seite steht Magie – und diese beginnt mit der magischen Zahl Sieben. 90 Minuten lang ringen die Kämpfer für eine bessere Welt um die Lösung von sieben Aufgaben, die die sieben Weltmeere ihnen stellen. Das sind der Artenschutz, die fröhliche Welt, an Wunder glauben oder der Frieden. „Und Tierschutz“, zählt Paulina (11) auf, die das Hündchen Winnie auf dem Arm trägt. „Umweltschutz“, ergänzt Lea (12), die in einem Filmabschnitt mit Paulina am Weßlinger See bei Passanten diesbezüglich für Unterstützung wirbt.

Die Mädchen sind die Guten. Die Bösewichte verkörpern Rosanna, Tim-Loris und Gust. Sie stehen am Samstag im Mittelpunkt, als Rosanna und Tim-Loris in Schwarz gekleidet vor einer Wanne mit sauberem Wasser stehen. Mit düsteren Mienen vermischen sie verschiedene Substanzen, die das klare Nasse in eine dunkle Brühe verwandelt. In dem 90-Minüter liefern sie sich mit rund 18 weiteren Darstellern einen Wettkampf zwischen Gut und Böse. Immer wenn den Guten etwas gelingt, zerstören die anderen aus Wut einen der sieben silbernen Luftballons in dem im Garten der Filmemacherin aufgebauten Zelt. In dieser sogenannten Blackbox verbildlicht Kameramann Campos-Viola mit Licht und Feineinstellungen das Thema. Wenn Tim-Loris in Essenzen und Substanzen ins Wasser schütten, fokussiert er die Finger des 15-Jährigen oder hält die Linse auf den Wasserstrahl, während Rosanna den Flascheninhalt in die Wanne gießt. Derweil fängt Finke die Szene mit ihrer Handkamera ein. Florian Volkmann ist für die Musik zuständig und gibt den Nachwuchsdarstellern Tipps, wie sie sich positionieren und inszenieren.

Mit ihrem Film möchte sie die Menschen zum Nachdenken und zum positiven Handeln anregen, sagt Finke. Positiv und mit einem Happy End schließt auch dieses Werk ab. „Wir benötigen dringend noch Spenden“, sagt Finke. Denn dieser Streifen wird wie immer professionell geschnitten, mit Musik unterlegt und soll wie der Vorgänger auf Festivals laufen.

Mehr Informationen und das Spendenkonto unter Finke www.kidsmovies.de.

