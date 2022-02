Zeitplan für Umsetzung des dynamischen Parkleitsystems angepasst

Das geplante Parkleitsystem in Starnberg wird wieder verschoben

Das in der Innenstadt so dringend benötigte Parkleitsystem wird aufgrund fehlenden Geldes im städtischen Haushalt aktuell nicht umgesetzt. © Panthermedia

Starnberg – Die Einführung des von der Stadt schon seit Jahrzehnten diskutierten und dringend benötigten Parkleitsystems muss abermals verschoben werden. Was der Grund dafür ist.

Im Haupt- und Finanzausschuss am Montag erinnerten sich altgediente Ratsmitglieder wie Winfried Wobbe (UWG) und Ludwig Jägerhuber (CSU) noch daran, dass man das Thema bereits 1997 auf der Agenda gehabt hatte: „Ludwig, du wirst dich erinnern“, wurde Wobbe ein wenig nostalgisch, als es nun laut Beschlussvorschlag der Verwaltung darum ging, das Parkleitsystem erneut in die Zukunft zu verschieben. Sowohl die ursprünglich für den diesjährigen Haushalt vorgesehenen Planungskosten von 20.000 Euro, vor allem aber die auf 440.000 Euro veranschlagte Installation des Parkleitsystems soll erst mit den Etats 2024/2025 realisiert werden – eine Maßnahme, die womöglich hinter den Kulissen von der Rechtsaufsicht des Landratsamtes angeregt worden sein könnte, um den just beschlossenen Haushalt 2022 auch dort genehmigungsfähig zu machen?

Aktuell gibt es fünf Tiefgaragen in Starnberg mit 720 Stellplätzen

Die Stadt weist in ihrem Kernbereich aktuell fünf öffentliche Tiefgaragen mit einer Gesamtkapazität von 720 Plätzen auf – das ist bei weitem nicht ausreichend, zumal die Tiefgarage der Kreissparkasse (90 Stellplätze) momentan wegen Renovierungsarbeiten nicht zur Verfügung steht.



Schon von etwa 25 Jahren war der Parkdruck auf Starnbergs Innenstadtbereich derart angewachsen, dass man über das Konzept eines Parkleitsystems wie in anderen Gemeinden oder vergleichbaren Städten nachzudenken begann (sowie erstmals auch über die Idee einer großen Fußgängerzone zwischen Tutzinger-Hof-Platz und See, unter Einbezug von Wittelsbacher- und Maximilianstraße. Doch damals entschied man sich für die kostengünstigere Variante einfacher Hinweisschilder für etwas mehr als 15.000 DM – leidglich die Kreissparkasse rang sich zu einer modernen elektronischen Kapazitätsanzeigetafel durch.



Zeitplan für Umsetzung des dynamischen Parkleitsystems angepasst

Der Ausschuss beschloss nun am Montag einmütig (12:0), „dass der Zeitplan für die Planung und Installation des dynamischen Parkleitsystems angepasst wird“ – so „dynamisch“ klingt das, wenn kein Geld mehr da ist. Ebenfalls beschlossen wurde, dass die Stadt mit den Betreibern öffentlicher Tiefgaragen, City-Initiative und Vertretern von Nachbargemeinden den Erfahrungsaustausch suchen soll.

Thomas Lochte