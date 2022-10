Das Gymnasium in Starnberg bekommt einen Preis von Kultusminister Piazolo

Teilen

Dem Starnberger Gymnasium gilt der Glückwunsch und der Dank für die erfolgreiche Teilnahme am Schulsport-Wettbewerb. (Symbolfoto) © Peter Kneffel/dpa/Archivbild

Starnberg - Das Gymnasium Starnberg kann sich über eine erfolgreiche Teilnahme beim Schulsport-Wettbewerb im Schwimmen freuen und bekommt dafür sogar eine satte Prämie.

Wie die Schule mitteilt, erreichte sie einen dritten Platz und sicherte sich damit eine Prämie in Höhe von 1.200 Euro. In einem persönlichen Schreiben lobte Kultusminister Prof. Dr. Michael Piazolo „das großartige Engagement“ sowie die Förderung der Schwimmfähigkeit von bayerischen Schülerinnen und Schülern.

„Wertvoller Betrag zur gesamtgesellschaftlich wichtigen Aufgabe“

Im Rahmen des Wettbewerbs würdigte der Kultusminister die Leistungen des Starnberger Gymnasiums. „Beim gemeinsamen Schwimmabzeichen-Wettbewerb „,Mit Sicherheit mehr Wasserspaß!‘ für Grundschulen und weiterführende Schulen im Schuljahr 2021/2022 ist es Ihrer Schule gelungen den hervorragenden dritten Platz in Ihrer Kategorie zu erreichen. Durch die Teilnahme am Wettbewerb hat Ihre Schulfamilie unter erneut schwierigen Rahmenbedingungen einen wertvollen Beitrag zur gesamtgesellschaftlich wichtigen Aufgabe geleistet, die Schwimmfähigkeit der bayerischen Schülerinnen und Schüler weiter zu verbessern. Es freut mich sehr, Ihnen im Namen des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus und auch persönlich zu dieser außerordentlichen Leistung gratulieren zu können. Der Bayerische Landtag hat es als Haushaltsgesetzgeber ermöglicht, den Erfolg Ihrer Schule mit einer Prämie in Höhe von 600 Euro zu verknüpfen, und diese im Hinblick auf die pandemiebedingten Einschränkungen zur Würdigung der besonderen Anstrengungen der Schulen im Haushaltsjahr 2022 verdoppelt.“ (kb)