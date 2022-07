Das neue Azubi+ ist da

Das neue Azubi+ ist da! © po

Landkreis – Das Angebot an Ausbildungsberufen in der Region – egal ob mit oder ohne duales Studium – ist groß. Doch welcher Beruf soll es sein? Für Jugendliche eine schwere Entscheidung. Antworten auf viele Fragen gibt es von der Berufsberatung – und vom soeben neu erschienen Ausbildungsmagazin Azubi+ des Kreisboten.

Wer eher mit seinen Händen arbeiten möchte, mehr Praxis orientiert ist und gerne gestaltet, für den wird ein Handwerk das Richtige sein. Eine kaufmännische Ausbildung, etwa zum Einzelhandelskaufmann oder zur Großhandelskauffrau, ist für all jene etwas, die gerne Umgang mit Menschen haben und beraten. Apropos Menschen: Es gibt viele soziale Berufe, die das Wohl der Menschen im Mittelpunkt haben. Für alle Schulabgängerinnen und Schulabgänger wäre möglicherweise ein Soziales Jahr oder ein Praktikum in einer sozialen Einrichtung ein erster Schritt. Unsere aktuelle Ausgabe von Azubi+ beschäftigt sich neben dem digitalen Bewerbungsgespräch, mit dem eigenen Zeitmanagement und Frauen in (ehemals) typischen Männerberufen. Und wo gibts das Azubi+? Online unter www.azubiplus.de; www.kreisbote.de; an den meisten Schulen im Landkreis, im Zeitungskasten bei Lotto, Tabak, Presse Staneck an der Wittelsbacher Straße 17 in Starnberg sowie in der Kreisboten-Geschäftsstelle an der Münchner Straße 19a. (po)