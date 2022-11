Das neue Gemeindehaus in Widdersberg ist bezugsfertig

Von: Oliver Puls

Teilen

Die letzten Arbeiten an der Fassade des neuen Widdersberger Gemeindehauses wurde am Donnerstagmorgen unter anderem noch von Ludwig Darchinger erledigt. © Petra Straub

Widdersberg – Endlich ist es soweit: Nach jahrelangen Planungen und etlichen Debatten im Gemeinderat und Bürgerversammlungen wird die Eröffnung des Widdersberger Gemeindehauses gefeiert. Vorangegangen war ein achtjähriges Für und Wider einer Sanierung des Gebäudes, Abriss oder Neubau.

Der Schriftzug „Gemeindehaus Widdersberg“ wird noch angebracht, auch die Arbeiten an den Außenanlagen sind noch nicht abgeschlossen. Rechtzeitig fertig geworden zu dem Eröffnungswochenende am Samstag und am ersten Adventssonntag ist das Gemeindehaus selbst: Knapp 200 Quadratmeter misst der Innenraum des eingeschossigen Neubaus (insgesamt 1.193 Quadratmeter umbauter Raum) in Niedrigenergiestand. Zu diesem hatte man sich letztendlich nach der Kostenermittlung durch das Architekturbüro von Ulli Sommersberger entschieden. Rund 72 Personen finden in der Holz verschalten, langgezogenen, barrierefreien neuen Bleibe mit Satteldach an der Dorfstraße einen Sitzplatz.

Lange Debatte über Größe und Ausstattung des Gemeindehauses

Bevor vor etwa anderthalb Jahren mit Arbeiten begonnen werden konnte, erstreckte sich sechs lange Jahre eine Debatte über Größe und Ausstattung, Abriss oder Sanierung des Gemeindehauses hin. Und das nicht nur unter den Widdersbergern alleine, auch im Herrschinger Gemeinderat ging es um die Finanzierbarkeit all der Wünsche, die an einen solchen Neubau geknüpft werden. Statt der veranschlagten 1,2 Millionen Euro waren es jetzt 1,4 Millionen Euro, was durch Pandemie und Lieferkettenschwierigkeiten fast schon normal ist.

Neuer Treffpunkt in dem Herrschinger Ortsteil kostet 1,4 Millionen Euro

Versammlungsraum, Küche und Nebenräume dürfen nach einem vereinbarten Belegungsplan von allen Herrschinger Vereinen genutzt werden. Die Belegungsorganisation übernimmt der Widdersberger Brauchtumsverein. Die Belegung des Backhäusls – das historische Gebäude von 1868, das 2002 wieder errichtet wurde, steht direkt gegenüber – wird durch den Freundeskreis Backhäusl Widdersberg organisiert. Eine weitere Veranstaltung nach diesem Eröffnungswochenende ist bereits geplant: Die Widdersberger Bürgerversammlung soll im neuen Gemeindehaus am 16. März stattfinden. (kb)