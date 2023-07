Das Repair-Café in Gilching öffnet wieder

Sie benötigen Hilfe bei einer Reparatur von Kleinmöbeln, Computern, Kleidungsstücken oder Küchengeräten? Beim Repair-Café in Gilching findet man eine Lösung. (Symbolbild) © HighwayStarz/ingimage/Imago

Gilching – In Gilching öffnet am Samstag, 22. Juli, das Repair-Café von 14 bis 17 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum in der Karolingerstraße 30 seine Pforten.

Dort reparieren die Besucherinnen und Besucher ihre defekten Elektro- und Haushaltsgeräte, Computer, Fahrräder, Spielzeug oder Kleidung gemeinsam mit Ehrenamtlichen. Die Helferinnen und Helfer des Repair-Cafés stehen mit Rat und Tat zur Seite und haben wahrscheinlich das Spezialwerkzeug, um den Fehler zu finden und eine Idee, um ihn zu beseitigen. Dabei geht es darum, der Wegwerfgesellschaft zu trotzen und Geräte länger zu betreiben.



Nähere Informationen gibt es unter www.repaircafe-gilching.de. (kb)