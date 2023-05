Das Schulhaus in Weßling wird bedeutend teurer

Von: Michèle Kirner

Weßling – Auch wenn es abzusehen war, dass der Schulhausbau in Weßling teurer wird als erwartet, so ist die Steigerung doch beachtlich.

Vor knapp sechs Jahren kalkulierte die Gemeinde mit etwa 13 Millionen Euro. Die Inflation hat aber auch in Weßling zugeschlagen, sodass inzwischen etwa 18 Millionen Euro im Raum stehen. Nach Abzug der Fördergelder bleiben an der Kommune davon etwa 12 Millionen Euro hängen, schätzt Florian Zarbo vom Weßlinger Kommunalunternehmen (KUGW). Die Straßenplanung, die nicht in der Rechnung enthalten ist, bleibt abgesehen von einer Abbiegespur unverändert.



Baufirmen waren während der Ausschreibung gut ausgelastet

Erst die Pandemie, dann der Ukrainekrieg: Hätten die Initiatoren der Einrichtung 2017 eine Glaskugel zur Hand gehabt, wäre

vielleicht die eine oder andere Entscheidung anders ausgefallen. Etwa die Holzbauweise, denn ausgerechnet im Zuge der Ausschreibung 2020 seien „die Holzpreise um etwa 30 Prozent gestiegen, was uns eine Million Euro mehr gekostet hat“, nennt Zarbo nur einen Posten. Erschwerend hinzu kommt die Regierungsmaßgabe der Stoffpreisgleitklausel, mittels derer Lieferanten einen Teil der gestiegenen Einkaufspreise auch nach anderslautendem Angebot an die Kunden weitergegeben dürfen. Damit reagierte Berlin auf sprunghaft gestiegene Preise aufgrund der Lieferengpässe während der Pandemie und später dem Ukrainekrieg.

Außerdem waren die Baufirmen während der Ausschreibung gut ausgelastet – und die Gleichung „wenig Angebote versus hohe Nachfrage“ wirkt sich bekanntlich ebenfalls auf die Preise aus. „Eine Neuplanung zu diesem Zeitpunkt hätte den Einzug in die Schule verzögert“, erklärt der Geschäftsleiter des Kommunalunternehmens. Und jedes Jahr Verzögerung hätte den Bau weiter verteuert. „Als Kommune können wir auch nicht wie ein Privater einfach sagen: Dann bauen wir halt nicht“, erklärt Zarbo weiter, der im Juli 2021 die kommunalen Bauprojekte der Gemeinde übernommen hat. Aber Zarbo, die Gemeinderäte und Bürgermeister Michael Sturm hätten nicht untätig dabei zugesehen, sondern in zahlreichen Sondersitzungen so gut es ging gegengesteuert, betont er. Beispielsweise habe man die Klassenzimmer nicht wie geplant mit Holz verschalt, sondern die Wände geweißelt. „Wir reden über viel Geld, das wir damit eingespart haben“, so Zarbo. Konkret 165.000 Euro.

Kreisel in Weßling muss nicht verlegt werden

Derzeit macht ein Gerücht die Runde, dass der Kreisel verlegt werden muss, weil der Bus auf dem Parkplatz nicht wenden kann. Bürgermeister Michael Sturm wundert sich darüber. „Davon weiß ich nichts. Richtig ist, dass der Bus auf dem Parkplatz der Schule stehen wird. Für die Besucher und Eltern gibt es eine Abbiegespur zum Parkplatz der Schule und dem Sportplatz“, korrigiert er. Und Zarbo ergänzt: „Der Bus fährt über die Hauptstraße auf den Parkplatz und hält auf der Bushaltestelle.“ Für das Wenden sei genügend Platz vorhanden. „Danach kann dieser entweder weiter nach Seefeld fahren, direkt nach Weßling abbiegen oder über den Kreisel bei der Umfahrung umdrehen.“ Aktuell ist die Hauptstraße wegen der Bauarbeiten gesperrt. „Offiziell bis Ende August, aber wir gehen davon aus, dass wir vorher fertig sind.“ Der Meilinger Weg hat einen Gehsteig dazugewonnen und wurde ein bisschen breiter, die Hauptstraßenbreite verändert sich nicht. Die gefällten Bäume und Büsche seien schon oder würden nachgepflanzt.



Wie geht‘s weiter mit dem Schulhausbau in Weßling?

Und wie geht’s am Bau weiter? „Ende April wurde im Obergeschoss der Parkettboden verlegt.“ Parallel seien die Elektriker zugange, die Sanitäranlagen installiert und die Maler tauchen das Ganze in freundliche Farben. Seit Mai wird der Parkplatz gepflastert und der Garten angelegt. Die Spielgeräte ziehen im Juli ein – und kurz darauf folgen 300 Grundschüler und ihre Pädagogen. Denn der Einzugstermin ist und bleibt das Schuljahr 2023/2024.