Das Schwimmtraining in Wörthsee ist dieses Jahr ein ganz besonderes

Wasserwacht und Rotary Club

Von Petra Straub schließen

Wörthsee - Am Wörthsee besteht am Samstag, 16. Juli für 24 Kinder Gelegenheit, am Schwimmsicherheitstraining von Wasserwacht und Rotary Club Wörthsee teilzunehmen. In diesem Jahr gibt es einige Besonderheit.

Hintergrund der Projektentstehung ist die Tatsache, dass immer weniger Kinder schwimmen können und Ertrinken eine der häufigsten Todesursachen bei Kleinkindern ist, so der Veranstalter in einer Pressemitteilung. Zudem werden die vom Wasser ausgehenden Gefahren oft unterschätzt. Ziel des Projekts ist es die Kinder schon frühzeitig für solche Gefahren am und im Wasser zu sensibilisieren und hingehend dessen zu trainieren. Denn es ist wichtig, dass die Kinder schon früh ein Gefühl entwickeln, wie sie sich im Wasser verhalten sollen und lernen ihren Körper einzuschätzen.

Das Ertrinken durch gezieltes Training bekämpfen

Das Projekt liegt beiden Organisationen sehr am Herzen und findet seit 2018 jährlich am Wörthsee statt. Die Hauptaufgabe der Wasserwacht im Bayerischen Roten Kreuz ist die Bekämpfung des Ertrinkungstodes und die Durchführung der damit verbundenen vorbeugenden Maßnahmen. Der Rotary Club Wörthsee engagiert sich in vielseitigen Projekten mit Kindern international und vor Ort. Zusätzlich hat das Thema in einer Seeanlieger-Gemeinde wie Wörthsee natürlich einen sehr hohen Stellenwert.

Training macht auf Gefahren aufmerksam und vermittelt Erste Hilfe

Schwerpunkte sind die Gefahrensensibilisierung (aufbauend auf dem Wissen des Baderegeltages an der Grundschule Wörthsee), ein Probeschwimmen, die richtige Verwendung von Schwimmhilfen, die Baderegeln, sowie die wichtigsten Grundlagen der Ersten Hilfe (Stabile Seitenlage, Notruf absetzen, Verbände) zu vermitteln. Dabei werden die Kinder in kleine Gruppen aufgeteilt, um einen möglichst großen Lernerfolg zu gewährleisten. Auch den Eltern werden individuelle Tipps zum weiteren Schwimmtraining mit ihren Kindern mit auf den Weg gegeben. Das Projekt richtet sich an Nichtschwimmer und Schwimmanfänger*innen im Alter von fünf bis neun Jahren, die unsicher schwimmen und maximal ein bronzenes Freischwimmabzeichen besitzen.

Für alle Kinder: In der Mittagspause treten am Wörthseer Rathaus Clowns auf

Die Kinder werden dieses Jahr mit einem weiteren Highlight belohnt. In der Mittagspause von 12 bis 13 Uhr, bei der Tee und Brezen gereicht werden, treten Clowns auf dem Wörthseer Rathausplatz auf. Zu diesem Spektakel sind alle Kinder aus Wörthsee und Umgebung herzlich eingeladen – nicht nur die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer. Weitere Besonderheit: Der Vormittagskurs von 10 bis 12 Uhr ist ukrainischen Kindern vorbehalten. Beim Nachmittagskurs von 14 bis 16 Uhr sind dann die Kinder aus Wörthsee und aus der Region an der Reihe.

Anmeldungen zum Schwimmsicherheitstraining werden per E-Mail unter schwimmsicherheit@wasserwacht-woerthsee.de angenommen. (kb)