Das Training für den 39. Starnberger Landkreislauf kann beginnen

Von: Petra Straub

Am 14. Oktober findet der 39. Landkreislauf in Hechendorf statt. Jetzt ist die Trainingsstrecke ausgeschildert. © Landratsamt Starnberg

Starnberg/Hechendorf - Verantwortliche des TSV Hechendorf und des Landratsamtes waren mit Wegweisern, Farben und Schablonen unterwegs, um die Strecken für den 39. Starnberger Landkreislauf, der am 14. Oktober in Hechendorf stattfindet, zu markieren.

„Nun können sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des diesjährigen Landkreislaufs auf den schönen Strecken in Hechendorf vorbereiten“, freut sich Landrat Stefan Frey. Startpunkt ist jeweils Am Oberfeld, Ecke Spitzstraße. Jede Teilstrecke wird von zwei Läuferinnen und/oder Läufern absolviert. Zuerst wird mit der Ellwangrunde die längste Strecke von 5,8 Kilometern mit rund 40 Höhenmetern in Angriff genommen. Danach folgt die Wasachrunde mit ebenfalls 40 Höhenmetern und 4,6 Kilometern. Zum Schluss wird eine kürzere Runde mit 2,1 Kilometern und 20 Höhenmetern gelaufen. Für die Bambinis wird am Tag des Landkreislaufs auf der kürzesten Runde frühzeitig ein Wendepunkt eingerichtet werden, so dass sie hier ihren Lauf absolvieren können.

Strecke in Hechendorf soll zu Sport an der frischen Luft animieren

„Durch die verschiedenen Streckenlängen ist für Jede und Jeden etwas dabei und es gibt keine Ausrede mehr nicht mitzulaufen“, freut sich Niki von Dehn, BLSV-Kreisreferent für den Landkreislauf. Aber nicht nur für Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Landkreislaufes wurden die Strecken vorab markiert. Die schönen Strecken sollen viele Menschen animieren, an der frischen Luft Sport zu treiben.

Die Online-Anmeldung kann unter www.landkreislauf-starnberg.de vorgenommen werden. Dort ist auch die Ausschreibung mit allen Infos und eine Streckenkarte mit GPS-Datei zum Herunterladen zu finden. (kb)