Das UFM Filmfestival OpenAir in München: Interview mit Patricia Mestanza aus Starnberg

Patricia Mestanza © www.unifiedfilmmakers.com

Starnberg – Am Dienstag, 28. Juni, bekommt das Unified Filmmakers Festival (UFM) im OpenAir-Kino am Olympiasee eine Bühne. Das Thema des diesjährigen Festivals ist der Klimawandel, den Filmemacher aus der ganzen Welt in Dokumentationen, Dramen oder Komödien verbildlicht haben. Unter anderem werden die zwölf Gewinnerfilme des Festivals zu sehen sein.

Das Rahmenprogramm beinhaltet darüber hinaus auch ein Q & A mit Janine O‘ Keeffe, der Co-Gründerin von „Fridays for Future“, die extra für das Event aus Stockholm anreist. Ebenso mit dabei ist der Starnberger Komponist Rainer Bartesch mit seinem Chor und der bayerische social kinetic-art Künstler Robert Kessler stellt sein Klimameter vor. Das Gesicht dieses Festivals sind das Ehepaar Patricia Mestanza und Filmproduzent Florian Deyle. Wir haben die gebürtige Starnbergerin und Editorin interviewt.

Kreisbote: Wie kamen Sie auf die Idee, ein Filmfestival mit gesellschaftsrelevanten Themen zu organisieren?

Patricia Mestanza: Corona hat uns wie kein anderes Ereignis in den letzten Jahrzehnten vor Augen geführt, dass die Herausforderungen, vor denen unsere Welt steht, nur gemeinsam zu lösen sein werden. Kaum war eine Virus-Variante im Griff, entwickelte sich in einem anderen Land eine neue, und das, weil dort eben nicht genügend Menschen die Chance hatten geimpft zu werden. Das gleiche Prinzip gilt auch für den Klimawandel, der unser diesjähriges Thema ist. Filme sind ein wichtiges Instrument, um interkulturelle Barrieren abzubauen und gleichzeitig abstrakte Zusammenhänge greifbar zu machen. Sie können gesellschaftliche Veränderungen anstoßen. Deswegen kamen wir auf die Idee, ein Filmfestival zu veranstalten, das die unterschiedlichen geographischen, wie gesellschaftlichen Perspektiven auf ein Thema mit globaler und gesellschaftlicher Relevanz widerspiegelt. Bereits mit der ersten Ausgabe konnten wir auf mehr als 500 Einreichungen aus mehr als 70 Länder zurückgreifen. Parallel dazu sammeln wir in unserer Mediathek (www.unifiedfilmmakers.com/medialibrary) interessante und frei verfügbare Inhalte aller Genres und Formate zu unseren Themen und kuratieren sie für unser Publikum in verschiedenen Playlists.

Wie haben die Filmemacher das Thema umgesetzt?

Dieses Jahr fiel es noch schwerer eine Auswahl für das Festival zu treffen. Vom Horrorfilm bis zur weltumspannenden Dokumentation war alles dabei, von komisch bis erschütternd als auch Lösungsvorschläge wurde jede Tonart bedient. Wir wollen mit unserem Festival jedes Mal um die Welt reisen und alle Emotionen wie auch künstlerische Ausdrucksformen abbilden. Das diesjährige Programm wurde von vielen Seiten als besonders unterhaltsam aber auch informativ gelobt.

Der Starnberger Rainer Bartesch tritt mit einem besonderen Projekt auf.

Allerdings! Das weltweite ausgezeichnete Klima-Oratorium „The world is on fire“ setzt sich aus einem Live-Chor und einem digital zusammengestelltem Orchester mit Musikern aus der ganzen Welt zusammen. Aus der Musik heraus entstehen über eine Spezial-Software Animationen, die die Dringlichkeit der Klimakrise veranschaulichen. Ein weltweit einzigartiges Projekt, das immer weiter wächst und Menschen zusammenbringt. Ganz im Sinne der Unified Filmmakers.

Rainer Bartsch tritt also auf. Was passiert noch auf dem Festival?

Die Co-Gründerin von „Fridays For Future“, Janine O Keeffe, wird über die Anfänge von Fridays for Future erzählen und dem Publikum für Fragen zur Verfügung stehen. Und der Social Kinetic-art Künstler Robert Kessler zeigt uns seine Idee des Klimameters, dass von Wetterdaten weltweit gespeist werden soll und unmittelbar visualisiert, welche Konsequenzen die derzeitige Erwärmung auf Mensch und Natur hat. Die beiden Jury Mitglieder Hannes Jaenicke und Marianna Ölmez werden zusammen mit der wunderbaren Moderatorin Aline von Drateln über ihre Eindrücke zu den Filmen sprechen.

Das UFM-Festival beginnt am 28. Juni ab 20 Uhr (Einlass um 19:15) im Kino am Olympiasee. Eintrittskarten gibt es unter www.kinoamolympiasee.de/de/shows-und-tickets?showName=unified.

Michèle Kirner