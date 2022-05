Delegation der Akademie des bayerischen Bäckerhandwerks zu Besuch im Rathaus Gräfelfing

Geschäftsführer Stephan Kopp (v.l.), Fachlehrerin Barbara Kettl, Bürgermeister Peter Köstler, Landesinnungsmeister Heinrich Traublinger jun., Fachlehrer Arthur Hartl sowie Schulleiter Dietmar Brandes bei ihrem Besuch im Rathaus.Foto: Doll © B. Doll

Gräfelfing – Anlässlich des „Tag des deutschen Brotes“ statteten Landesinnungsmeister Heinrich Traublinger jun., Geschäftsführer Stephan Kopp, Schulleiter Dietmar Brandes sowie die Fachlehrerin Barbara Kettl und der Fachlehrer Arthur Hartl dem Gräfelfinger Rathaus einen Besuch ab. Sie überbrachten ein kunstvoll dekoriertes „Schaubrot“ sowie einen reich gefüllten Brotkorb mit den verschiedensten Brotsorten – vom Bauernbrot bis zum Kürbiskernbrot.

Der Tag des deutschen Brotes ist für die Akademie des bayerischen Bäckerhandwerks und das gesamte Bäckerhandwerk ein ganz besonderer Feiertag, der nicht nur das Bewusstsein für die deutsche Brotkultur schärfen, sondern auch auf die weltweit einmalige Vielfalt an Brotspezialitäten in Deutschland aufmerksam machen soll. Ganz in diesem Sinne steht dieser Tag auch unter dem Motto „Vielfalt verbindet“.



Das Akademie-Gebäude der bayerischen Bäckerinnung in Gräfelfing wurde 2018 umfassend erweitert und modernisiert. Auf knapp 5.000 Quadratmeter Fläche auf vier Etagen befinden sich seitdem zwei Lehrbäckereien, eine Lehrkonditorei, eine Lehrwerkstatt für Schokolade und Eis sowie eine weitere für Verkauf und Service. Labor, Experimentalraum und PC-Schulungsraum stehen für die umfassende Modernisierung und technische Entwicklung, die auch im Bäckerhandwerk Fuß gefasst hat und von der Akademie umgesetzt wird. „Gräfelfing hat mit dieser Akademie seit über 70 Jahren eine wichtige Bildungseinrichtung am Ort – eine zweite dieser Art neben der Doemens Akademie für Brauwesen. Darauf sind wir wirklich sehr stolz“, sagte Bürgermeister Peter Köstler. Denn gerade in Zeiten des Fachkräftemangels sei eine gute und fundierte Ausbildung wichtiger denn je. In verschiedensten Fachlehrgängen werde in der Bäckerakademie umfangreiches Wissen vermittelt. 1999 wurde beispielsweise der Meisterkurs um eine unternehmerische Qualifikation zum Betriebswirt des Handwerks erweitert. Inzwischen rechtfertigen Tausende ausgebildete Meiser den Ruf der Akademie als „Meisterschmiede“. Daneben werden auch Gesellen, Verkaufsleiter und Verkaufspersonal theoretisch und praktisch geschult.



Derzeit werden an der Akademie des bayerischen Bäckerhandwerks in Gräfelfing 17 Teilnehmer zu neuen Meisterinnen und Meistern ausgebildet. Der neue Meisterkurs vom 29. August bis 30. März 2023 stellt erneut einen hochwertigen Kombi-Kurs für die Vorbereitung auf die Meisterprüfung sowie auf die Prüfung zum Betriebswirt des Handwerks dar. Darüber hinaus bildet die Akademie Auszubildende in den sogenannten Überbetrieblichen Lehrlingsunterweisungen aus und bietet zahlreiche Fachseminare im Bäckerhandwerk an. Ob Bauernbrot, Vollkornbrot oder Kürbiskernbrot: Das wichtige Grundnahrungsmittel ist facettenreich. Auf der offiziellen Festveranstaltung zum „Tag des Deutschen Brotes“ am 18. Mai in Berlin wurde die Politikerin Gitta Connemann zur Botschafterin des deutschen Brotes 2022 ernannt. 2017 war es Cem Özdemir, derzeit Bundesernährungsminister.



„Ein frisches Brot ruft positive Emotionen und Erinnerungen hervor“, so Geschäftsführer Stephan Kopp. „Gerade in Krisenzeiten suchen viele Verbraucher echte Qualität und Regionalität im Handwerk. Die Deutschen Innungsbäcker stehen mit ihrer Handwerkskunst seit Jahrhunderten für Vielfalt und Qualität des deutschen Brotes. Über 3.200 verschiedene Brotsorten sind im deutschen Brotregister aufgenommen – so viele wie in keinem anderen Land der Welt.“ Die Deutsche Brotkultur steht sogar auf der bundesweiten Liste des immateriellen Kulturerbes.“