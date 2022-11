Der Christkindlmarkt in Starnberg ist erstmals an elf Tagen geöffnet

Zwei Jahre lang fand kein Christkindlmarkt statt in Starnberg. Dieses Jahr kann man an elf Tagen durch die Stände bummeln und Weihnachtsstimmung genießen. (Symbolfoto)

Am Donnerstag geht‘s los!

Starnberg - Der Starnberger Christkindlmarkt auf dem Kirchplatz öffnet erstmalig an elf Tagen, vom 24. November bis zum 4. Dezember, seine Türen. „Nach der zweijährigen Corona-bedingten Pause kann unser Christkindlmarkt endlich wieder stattfinden. Ich lade alle Starnbergerinnen und Starnberger sowie Gäste unserer Stadt dazu ein, den Christkindlmarkt zu besuchen und die weihnachtliche Stimmung auf dem Kirchplatz zu genießen“, so Bürgermeister Patrick Janik.

Das Team der Standortförderung im Rathaus ist auch in diesem Jahr für die Organisation des Christkindlmarktes zuständig und hat das neue Konzept mit viel Herzblut umgesetzt. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich über ein vielfältiges Warenangebot, ein stimmungsvolles Rahmenprogramm und gastronomische Köstlichkeiten an rund 35 Marktbuden freuen. Zudem veranstaltet die City Initiative am 27. November einen verkaufsoffenen Sonntag mit weihnachtlichem Einkaufserlebnis und Aktionen in der Starnberger Innenstadt. Das detaillierte Rahmenprogramm finden Interessierte im Christkindlmarktflyer oder unter https://www.starnberg.de/kultur-freizeit/veranstaltungen-in-starnberg.

35 Marktstände beim Christkindlmarkt in Starnberg

Öffnungszeiten: Donnerstag, 24. November von 16 bis 21 Uhr; Freitag, 25. November von 21 bis 22 Uhr; Samstag, 26. November von 11 bis 22 Uhr; Sonntag, 27. November von 11 bis 22 Uhr;, Montag, 28. November von 12 bis 21 Uhr; Dienstag, 29. November von 12 bis 21 Uhr; Mittwoch, 30. November von 12 bis 21 Uhr; Donnerstag, 1. Dezember von 12 bis 21 Uhr; Freitag, 2. Dezember von 12 bis 22 Uhr; Samstag, 3. Dezember von 11 bis 22 Uhr; Sonntag, 4. Dezember von 11 bis 19 Uhr.

Der Wochenmarkt in Starnberg wird auf den Bahnhofsplatz verlegt

Wegen des Christkindlmarkts werden die Wochenmärkte am Donnerstag, 24. November, Samstag, 26. November, Donnerstag, 1. Dezember sowie Samstag, 3. Dezember an das Rondell am Bahnhofplatz verlegt. (kb)